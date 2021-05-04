Sabah başyazarı Barlas: Kendimi bildim bileli Türkiye'nin bugünü dününden, yarını da bugününden daima daha iyi olmuştur

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Ben kendimi bildim bileli bu ülkenin bugünü dününden, yarını da bugününden daima daha iyi olmuştur" dedi.

Barlas, "Yabancılar ve kendilerini yabancı olarak görenler hep aynı soruyu sorarlar... 'Durumu nasıl görüyorsun? Ülkenin gidişi hakkında ne düşünüyorsun? Ekonomi ne olacak?' Bu tip soruları soranlara hep aynı cevabı veririm: Ben kendimi bildim bileli bu ülkenin bugünü dününden, yarını da bugününden daima daha iyi olmuştur... Bu durumun değiştiğini hayatım boyunca hiç görmedim. Özetlersem, ben ülkeme çok güveniyorum..." görüşünü dile getirdi.

Barlas, "Tabii ki durumu farklı gösteren gelişmeler de zaman zaman olabilir. Örneğin, içinde bulunduğumuz ve tam kapanma denilen anormal yaşam tarzını daha da karmaşıklaştıran durumlar var. Polisin önüne gelene ceza yazması ve bu cezaların insanların gelirlerinin çok üzerinde olması böyle durumlara örnek olabilir. Bunun gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan Büyükada'nın fayton atlarının kayıp olduğu ortaya çıkmıştı. Atların 224'ünün bakımsızlıktan öldüğü öğrenildi. Ama yine de yarına güvenmeliyiz" ifadesini kullandı.

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