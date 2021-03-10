Sabah başyazarı Barlas: Katil olmaya eğilimli kişilere sanki haberlerle ilham veriliyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Vahşice sahnelerin anlatıldığı cinayetler, her gün gazetelerin manşetlerinde ve televizyon haberlerinde. Katil olmaya eğilimli kişilere sanki haberlerle ilham veriliyor" düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, "Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda katledilip parçalanmasına ilişkin haberleri, yüreğimiz yanarak ve dehşet içinde okumuştuk. Böyle bir vahşeti, üstelik bir devletin en üst makamından gelen talimatla sergilemek akıl alır bir durum değildi. Sonuçta bu vahşetin sorumlusu olarak bilinen kişi, dünya medyasında da teşhir edildi. Ancak bu olaydan da galiba ders almadık. Çünkü daha vahşice sahnelerin anlatıldığı cinayetler, her gün gazetelerin manşetlerinde ve televizyon haberlerinde. Aklının derinliklerinde bu tür vahşice davranışlar gizleyen akıl hastalarına sanki "Hadi artık, ne yapacaksan yap" diyen ilham perileri var... Bu tür vahşeti ve cinayetleri böylesine günlük yaşamın bir parçası haline getiren medyatik durumlar, akıl zaaflarına sahip katil adaylarını da adeta teşvik etmiyor mu?" görüşünü savundu.