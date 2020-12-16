Sabah başyazarı Barlas: Dünya mahallesinin kabadayısı Amerika ölçüyü kaçırmaya başladı

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, ABD'nin yaptırım kararlarına ilişkin olarak, "Dünya mahallesinin kabadayısı Amerika ölçüyü kaçırmaya başladı" görüşünü savundu.

Barlas, "Dünya mahallesinin kabadayısı rolünden bu Amerika galiba hiç bıkmayacak... Hem Türk devletine her türlü kötülüğü yapmayı mübah gören FETÖ ve yandaşlarına kucak açacak, hem canı isterse Türkiye'ye yaptırımlar uygulayacak, hem de mesela casus-rahip Brunson benzeri ajanlarına iyi muamele yapılmazsa karşılığında müeyyideler getirecek." düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, "Amerika'nın yaptırımları hem uzadı hem de artık bunların tadı kaçmaya başlamadı mı? Halkbank'a yaptıkları yetmez mi sanki? Veya F-35'lerin parasını alıp da bunları vermemek akıl işi mi? Son olarak da ABD yönetimi, S-400 alımından dolayı CAATSA yasası uyarınca Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Başkan İsmail Demir dahil dört yetkilisine yaptırım uygulama kararı aldı. Bu arada SSB'ye her türlü ihracat lisansının yasaklanması, SSB'ye ABD finans kurumları tarafından 10 milyon dolar üstü kredilerin 12 ay süreyle yasaklanması, SSB'ye ABD Export-Import Bank desteklerinin yasaklanması karara bağlandı." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle, Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı aldı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türkiye'yi S-400 sorununu ABD ile koordinasyon içinde çözmeye çağırıyoruz" dedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ABD'nin 'tek taraflı yaptırımlarının kınandığı' duyurulurken, "Türkiye uygun gördüğü şekilde ve zamanlamayla mukabelede bulunacaktır" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yaptırımlarını açıkladı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun imzasını taşıyan açıklamada, ABD'nin birçok defa Rus yapımı hava savunma sistemi kullanımının yaratacağı problemleri Türkiye'ye anlattığı, ancak Ankara'nın yine de S-400'leri satın alıp, test ettiği belirtildi. Pompeo, bu sebeple Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına karar verildiğini de hatırlattı.

Açıklamanın devamında, "Bugün yapılan hamlenin ABD'nin CAATSA yaptırımlarının 231. Maddesini uygulayacağının, Rus savunma ve istihbarat sektörü ile yapılan ticari hamlelere tolerans gösterilmeyeceğinin" bir sinyali olduğu belirtildi.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), ABD'den ihracat lisansı alamayacak, ABD'li ve uluslararası finans kuruluşlarından kredi alamayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan üst düzey bir yetkili, herhangi bir uluslararası finansal kuruluşun SSB'ye 10 milyon doları aşan kredi ve borç vermesinin kısıtlandığını ifade etti.

TIKLAYIN | ABD, S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye CAATSA yaptırımlarını açıkladı