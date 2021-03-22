Sabah başyazarı Barlas: Bir dönem milletvekilliği yapmış bir kişinin polis tarafından yaka paça TBMM'den alınması hoş bir tablo değil

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Meclis'teki "Adalet Nöbeti"nde HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun çok sayıda polis tarafından kıyafetlerini giymesine izin verilmeden gözaltına alınmasını eleştirdi. Barlas, "HDP-PKK ilişkileri yoğun biçimde tartışılırken, milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun önce TBMM çatısı altında direnişe geçmesi, sonra da polis tarafından gözaltına alınması, bu konuda ciddi bir sertleşmenin işaretidir. Tabii ki Gergerlioğlu'nun direniş eylemi tasvip edilemez. Bu eylem biraz çocukçadır... Ama bir dönem milletvekilliği yapmış bir kişinin polis tarafından yaka paça TBMM'den alınması da herhalde hoş bir tablo değildir." düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, "Gerçi TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hem Gergerlioğlu'nun direnişini hem de gözaltı olayını hukuk açısından enine boyuna irdeleyip, değerlendirdi. Bütün bu değerlendirmeler ve açıklamalar kabul edilse bile, bu konudaki sertleşmenin görmezden gelinmesi de mümkün değildir. Çünkü olayın derininde HDP'nin kapatılmasına ilişkin gelişmeler de vardır. Dilerim bu süreç geçmişin tatsız dönemlerini yeniden gündeme taşımaz." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | "Adalet Nöbeti"nin beşinci gününde Meclis'te gözaltına alınan Ömer Faruk Gergerlioğlu serbest bırakıldı