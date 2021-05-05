Sabah başyazarı Barlas: Bill Gates tekin bir adam değil, acaba Melinda, "Bu saçmalıklara artık son ver" mi dedi?

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve Melinda Gates'in evliliklerini bitirme kararıyla ilgili olarak, "Acaba Melinda, eşi Bill Gates’e ‘Bu saçmalıklara artık son ver’ mi dedi?" diye sordu. Barlas, Bill Gates'in tekin bir adam olmadığını savundu.

Barlas, "Mesela bu aşı meselesi, Bill Gates'in dünya tıbbına armağan ettiği bir şey mi ve aşının nihai amacı kısırlık yaratarak dünya nüfusunu azaltmak mı? Ayrıca Covid-19'un üretildiği Çin'deki laboratuvarda Bill Gates'in hissesi var mıdır? Uçaklarla uzayı toza bulayıp güneş ışınlarının dünyaya gelmesini önleyerek küresel ısınmaya karşı önlem almak benzeri uçuk teorileri üreten Bill Gates, bu fikri cüreti servetinden mi alıyor? Ya da yapay ete dünyayı yönlendirmek gibi projelerinde satın aldığı arazilerin rolü ne olacak?" sorularını sordu.

Barlas, "Microsoft'un kurucusu Bill Gates, hepimizin hayatına işletişim teknolojileri sunarak verdiği yönle yetinmeyen bir adam... Bu nedenle kendisi hakkında tüm dünyanın duyduğu kuşkular var. Boşanacağı eşi Melinda ile birlikte kurduğu vakıfların faaliyeti bu kuşkuları artırıyor. Boşanma gerekçesi olarak gösterdiği 'Artık birlikte yaşayamayacağımız anladık' cümlesi belki de Melinda'nın Bill Gates'e 'Yeter artık. Kes bu saçmalıkları' demesinden kaynaklanıyor. Kısacası, bu Bill Gates tekin bir adam değildir..." görüşünü savundu.

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