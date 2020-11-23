Sabah başyazarı Barlas: Arınç’ın sözleri ‘eleştiri mi yoksa özeleştiri mi’ bilmecesi çözümleniyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, AKP kurucularından, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın, “Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın tahliyesi olabilir; delil uyduramazsınız, çocuk bile yazmaz bu iddianameleri!" sözlerinin eleştiri mi yoksa özeleştiri mi olduğunun çözümlenmeye başladığını belirtti.

Barlas, “Sağlıklı demokrasinin olmazsa olmazı tabii ki eleştirinin kutsallığıdır. İktidarların doğruyu bulmasına yardım eder eleştiriler. Ve eleştiriden daha da değerli olan ise "Öz-eleştiri"dir. Öz-eleştirinin varlığı, iktidar sahiplerinin gerçeklerden kopmadıklarını ve doğruyu bulmak için kendi aralarında da tartışıp, kendilerini cesurca eleştirebildiklerini kanıtlar.” görüşünü savundu.

Barlas, “Son dönemde özellikle Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın seslendirdiği görüşlerin eleştiri mi yoksa özeleştiri mi kapsamına girdiğini anlamak çok kolay değildi. Çünkü kraldan fazla kralcı olanların Bülent Arınç'a çok ağır tepkileri seslendirdikleri dikkati çekiyordu.” düşüncesini dile getirdi.

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Ne olmuştu?

Erdoğan, AKP kurucularından, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın "Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın tahliyesi olabilir; delil uyduramazsınız, çocuk bile yazmaz bu iddianameleri!" açıklamalarına göndermede bulunarak, "Reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz" tepkisini gösterdi.

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TIKLAYIN | Erdoğan'dan Bülent Arınç'a tepki: Reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz