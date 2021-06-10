Sabah başyazarı Barlas: AK Parti iktidar olduğundan beri yaşananlar, izleyenleri bile yoracak nitelikte; Gezi kalkışması, FETÖ'nün darbe girişimleri...

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP grup toplantısında yaptığı konuşmayı hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup toplantılarında seslendirdiği öfkeli tepkileri anlayışla karşılamamak pek mümkün değil. Gerçekten de AK Parti iktidar olduğundan beri Türkiye'de yaşananlar, izleyenleri bile yoracak niteliktedir. Darbe heveslilerinin yaptıkları cumhuriyet mitingleri, Gezi kalkışması, FETÖ'nün çeşitli darbe girişimleri ve Amerika'nın hem FETÖ'ye hem de PKK/PYD'ye verdiği destek hiç tükenmemiştir.



Diyorsunuz ki... Bunca deneyimi yaşamış bir toplumu artık gerçek ötesi gündemle meşgul edemezsiniz. Siyasette iktidarda da olsanız muhalefette de, toplumun ve ülkenin beklentilerine cevap vermek ana uğraşınız olmalıdır. Ama gerçekler, beklentilerden çok farklı. Ve sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan dayanamayıp sık sık 'Artık yeter. bıkmadınız mı' diye haklı olarak feryat ediyor. Dünkü AK Parti Grup toplantısındaki konuşması da bu içerikteydi" ifadelerini kullandı.

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