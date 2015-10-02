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Sabah: AKP, Ahmet Hakan'a saldıranları ihraç etti

Sabah: AKP Fatih yönetimi, Ahmet Hakan'a saldıranların ihracı için toplandı

02 Ekim 2015 14:36

Sabah gazetesi, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a  saldıran 4 kişiden ikisinin AKP üyesi olduğunu ve Fatih ilçe yönetiminin saldırının ardından iki zanlıyı ihraç ettiğini yazdı. Haberde "Hedef saptırıyolar; Ahmet Hakan’a saldırıda algı oyunu” başlığını kullanan Sabah, gerçeğin ortaya çıkarılmasının engellenmeye çalışıldığını iddia etti. Kanal D Ana Haber'de saldırı zanlılarından üçünün AKP üyesi olduğu iddia edilmişti.

Sabah gazetesinin bugünkü (2 Ekim 2015) nüshasında yayımlanan haberin devamı şu şekilde:

“Ahmet Hakan'a saldıran dört kişiden biri olan Uğur Adıyaman'ın abisi Seyhan Adıyaman'ın yıllar önce terör örgütü PKK'ya katıldığı ve terörist eylemlerde bulunduğu ortaya çıktı. Uğur Adıyaman'ın sicil kaydı da çok kabarık. Adıyaman, uyuşturucu ticareti, birden fazla kişiyi tehdit ve resmi belgede sahtecilik gibi birçok suç kaydı bulunuyor. Diğer üç saldırganın da suç kayıtları oldukça kabarık.

 

Ak parti ile ilişkilendirip gerçeği örtmeye çalışıyorlar

 

Tüm bu sabıka kayıtlarına rağmen bazı gazeteler Adıyaman'ın bundan 5 yıl önce AK Parti Fatih teşkilatına üye olmasını gündeme getirmeye çalıştı. Parti üyeliğinin her isteyenin sorgusuz sualsiz gerçekleştirebildiği gerçeğini göz ardı ederek yapılan haberlerde, saldırıyı AK Parti ile ilişkilendirip gerçek azmettiriciye ve suçlulara ulaşılması engellenmeye çalışılıyor. Saldırganlardan bir diğeri olan Fuat Elmas da 2007 yılında AK Parti Fatih teşkilatına üye olmuş.

 

Ak Parti saldırganları ihraç etti

 

5 yıldır AK Parti'nin kapısından girmeyen saldırganların, yıllar önce yaptığı üyelik başvurusu üzerinden yapılan algı operasyonu AK Parti Fatih ilçe yönetiminin de gündemindeydi. AK Parti üyeliklerinin ortaya çıkmasının ardından AK Parti, Fatih yönetimi dün akşam Adıyaman ve Elmas'ın ihracı için olağanüstü toplandı.

 

"Biz şiddete karşıyız"

 

AK Parti'nin Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş yaptığı açıklamada, "Haksız yere yapılan her türlü şiddeti, darpı kınıyorum. AK Parti'nin 10 milyona yakın üyesi var. Tek tek kontrol etmek mümkün değil. Davranışlarını kontrol etmesi mümkün değil. Böyle hareketler hoş değil. Kınıyorum. Ama net ispat edildi mi bilgim yok. Böyle bir durumda konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Tespit edilirse olayın gerçekliği, partimizin yetkili kurulları gerekli görüşmeleri yapar. Karar verir. Bir-iki kişinin yaptığı üzerinden koca bir camiayı suçlamak doğru değil. Biz şiddete karşıyız. Haksız, hukuksuz her türlü davranışı kınıyor ve lânetliyoruz" dedi.”

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