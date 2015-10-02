T24 LogoT24 Logo
Gündem

İktidara yakın 9 gazete Ahmet Hakan'a saldırıyı nasıl gördü, kimler görmedi?

Yeni Şafak, Akit ve Milat gazeteleri saldırıya birinci sayfalarında yer vermedi

02 Ekim 2015 11:25

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a yönelik evinin önünde gerçekleşen saldırıyı iktidara yakın dokuz gazeteden Yeni Şafak, Milat ve Yeni Akit gazeteleri bugünkü (2 Ekim 2015) birinci sayfalarında yer vermezken diğer gazeteler de haberi küçük yerden gördü. 

Turkuvaz Medya Grubu'na bağlı Sabah gazetesi "Hakan'a saldırıya tepki yağmuru" başlığıyla saldırıya birinci sayfasının en alt bandında yer verirken, aynı gruba bağlı Takvim gazetesi de "Geçmiş olsun Ahmet Hakan" başlığıyla saldırıyı haberleştirdi.

28 Eylül Pazartesi günü Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'a atıfla "Hükümeti ben yıktım!" sürmanşeti ile çıkan ve Doğan tarafından yalanlanan Albayrak Holding bünyesindeki Yeni Şafak gazetesi bugünkü birinci sayfasında saldırıya hiç yer vermedi. Yeni Akit ve Milat gazeteleri de saldırıyı görmedi.   

Saldırı sonrası bizzat telefonla arayarak geçmiş olsun mesajı veren Ethem Sancak'a ait Star Medya Grubu'na bağlı gazetelerde Ahmet Hakan'a yönelik saldırı birinci sayfalardan haberleştirildi. Star gazetesi "Çirkin saldırı" başlığıyla saldırıyı haberleştirirken, Akşam ve Güneş gazetelerinin başlıkları dikkat çekiciydi. Akşam, saldırganların gözaltındaki ifadelerini referans alarak "Trafik tartışmasıymış" başlığını kullandı. Güneş gazetesi de Kanal D'nin saldırganların üçünün AKP'li olduğu yolundaki haberinin aksine saldırganlar "Ahmet Hakan'a saldıranlar HDP'li çıktı" başlığıyla saldırıyı haberleştirdi.

Türkiye gazetesi de, saldırı hakkında "Saldırıya tepki yağdı" başlığını kullandı. 

İşte iktidara yakın 9 gazetenin bugünkü birinci sayfaları:

Gazetelerin birinci sayfayları için tıklayın

ETİKETLER

ahmet hakansaldırı9 gazetenasıl gördükim görmedibirinci sayfalaryeni şafakakpak partihdpgüneştakvimstarsabahakit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24