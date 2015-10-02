İktidara yakın 9 gazete Ahmet Hakan'a saldırıyı nasıl gördü, kimler görmedi?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a yönelik evinin önünde gerçekleşen saldırıyı iktidara yakın dokuz gazeteden Yeni Şafak, Milat ve Yeni Akit gazeteleri bugünkü (2 Ekim 2015) birinci sayfalarında yer vermezken diğer gazeteler de haberi küçük yerden gördü.

Turkuvaz Medya Grubu'na bağlı Sabah gazetesi "Hakan'a saldırıya tepki yağmuru" başlığıyla saldırıya birinci sayfasının en alt bandında yer verirken, aynı gruba bağlı Takvim gazetesi de "Geçmiş olsun Ahmet Hakan" başlığıyla saldırıyı haberleştirdi.

28 Eylül Pazartesi günü Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'a atıfla "Hükümeti ben yıktım!" sürmanşeti ile çıkan ve Doğan tarafından yalanlanan Albayrak Holding bünyesindeki Yeni Şafak gazetesi bugünkü birinci sayfasında saldırıya hiç yer vermedi. Yeni Akit ve Milat gazeteleri de saldırıyı görmedi.

Saldırı sonrası bizzat telefonla arayarak geçmiş olsun mesajı veren Ethem Sancak'a ait Star Medya Grubu'na bağlı gazetelerde Ahmet Hakan'a yönelik saldırı birinci sayfalardan haberleştirildi. Star gazetesi "Çirkin saldırı" başlığıyla saldırıyı haberleştirirken, Akşam ve Güneş gazetelerinin başlıkları dikkat çekiciydi. Akşam, saldırganların gözaltındaki ifadelerini referans alarak "Trafik tartışmasıymış" başlığını kullandı. Güneş gazetesi de Kanal D'nin saldırganların üçünün AKP'li olduğu yolundaki haberinin aksine saldırganlar "Ahmet Hakan'a saldıranlar HDP'li çıktı" başlığıyla saldırıyı haberleştirdi.

Türkiye gazetesi de, saldırı hakkında "Saldırıya tepki yağdı" başlığını kullandı.

İşte iktidara yakın 9 gazetenin bugünkü birinci sayfaları:

Gazetelerin birinci sayfayları için tıklayın