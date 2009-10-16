Saba Tümer, kaza geçirdi

Cnn Türk'te program yapan, kahkaları ile ünlü programcı Saba Tümer, canlı yayına giderken ölümden döndü.TEM otoyolu Edirne istikameti Seyrantepe mevkiinde, kamyonun tankere çarpması ve tankerin de direksiyon hakimiyetini kaybederek araçlara çarpması sonucu oluşan kazada, araçlardan birinin içinde olan Saba Tümer tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi Acil Servisi'nde kaza anını anlattı.Bitkin görünen ve yaşadığı şoku üzerinden atamadığı için kesik kesik konuşan Tümer, "TEM'de işe doğru gidiyorduk... Arkadan bir tır zannediyorum, herhalde freni falan patladı... Çünkü çok ağır ilerliyorduk zaten, trafik vardı, ilerleyemiyorduk daha doğrusu... Allah'tan emniyet kemerim vardı... Bir anda sağ tarafımdan bir darbe aldım. İleri doğru savrulduk" dedi."Arabayı şöfor kullanıyordu, ben arka tarafta oturuyordum. Biz yana kaçmaya çalıştık, bütün herkesi ezdi geçti TIR. Benim olduğum taraftan çarptı TIR, ama bizden önce de herhalde birkaç yere daha çarptı. Çok hızlıydı ama..." diyen Saba Tümer, "Çarpa çarpa geliyordu... Bir ses duydum kafamı çevirmeme fırsat kalmadan zaten bize de bindirdi. Canlı yayına yetişiyorduk. Yetişemedik işte burdayız... Saat 21.00 civarıydı. Yoldan bir iki araba çevirdim ama durmadılar. Sonra bir taksi durdu. Bir hanım vardı taksi içinde. Ondan rica ettim. Beni hastaneye getirdiler" diye konuştu.Olay yerindeki diğer kaza geçirenlere bakmadığını ve sadece şöförünün durumunun iyi olduğunu bildiğini söyleyen Tümer, "Bugün hastane de kalacağım. Ağrım var ama Allah'a çok şükür onun dışında bir şey yok. Yarın da eve gideceğiz inşallah" dedi.Muayene edilen ve röntgen flmleri çekilen Tümer ile ilgili ilk açıklamayı Beyin Cerrahisi Uzmanı Dr. Tunç Öktenoğlu yaptı.Tümer'in araç içi trafik kazası geçirme nedeni ile polikliniğe başvurduğunu söyleyen Öktenoğlu, " Yapılan tetkiklerde hayati tehlike gösteren bir bulgu yok. Genel durumu iyi. Bilinci açık. Ancak ağır bir trafik kazası geçirdiği için müşahade altında kalmasına karar verildi. En aşağı bir gün gözlem altında tutulacak. Yarın ki durumuna göre karar verilecek" dedi.