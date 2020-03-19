Saba Tümer'den kendisini öpmek isteyen Serdar Ortaç'a: Sakın yaklaşma!

Sunucu Saba Tümer, yürüyüşte karşılaştığı ve kendisini öpmek isteyen Serdar Ortaç'a yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı alınması gereken tedbirleri hatırlattı. Tümer Ortaç'a "Sakın yaklaşma!" diyerek tepki gösterdi.

Serdar Ortaç sevgilisi Seçil Gür ile Bebek’te yürüyüş yaparken Saba Tümer ile karşılaştı. Ortaç uzun süredir görmediği Saba Tümer’e öpüp sarılmak istedi. Ancak Saba Tümer temkinli davrandı, geri çekildi.

'Abartmayın'

Popçuya, “Sakın yaklaşma! Bir metre mesafe lütfen. Uyarıları dinlemiyor musun?” diye tepki gösterip kızdı. Şaşıran Serdar Ortaç Saba Tümer'e “Siz kadınlar biraz abartıyorsunuz.” yanıtını verdi.

Saba Tümer, “Bana bir şey olmaz kafasında çok kişi var. En iyisi eve kapanmak” dedi.