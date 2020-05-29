Saba Tümer'den ilginç itiraf: Elimden kaçırdım, ondan çocuk yapardım

Sunucu Saba Tümer, Hollandalı ünlü model Marcus Schenkenberg ile ilgili olarak, "Elimden kaçırdım. Ondan çocuk yapardım" açıklamasında bulundu.

Alp Kırşan'ın YouTube kanalına konuk olan ünlü sunucu Saba Tümer, itirafları ile dikkat çekti.



Hollandalı manken Marcus Schenkenberg'i 2005'te TV'deki programında ağırladığını belirten Tümer, "Çok salağım ya. Meğer adam bana evlenme teklif etmiş, ben hiç oralı olmamışım" dedi.

Schenkenberg'i elinden kaçırdığını, ünlü modelden çocuk yapabileceğini söyleyen Tümer'in itirafları bununla sınırlı değildi.

"Valizimi bile toplardım"

2013'te İspanyol dansçı Joaquin Cortez ile de bir araya geldiğini belirten Tümer, şöyle dedi:

"Bana 'Benimle İspanya'ya gel' dese, valizimi bile toplamadan, stüdyodan havalimanına giderdim. Sonra çocuk yapardık. Ama teklif etmedi işte."