'Saatlerce uzanarak dinlenmek kalbi zayıflatıyor'

İzmir’de özel bir hastanede çalışan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Atiye Ayral, akşamları yatarak dinlenenleri ve televizyon keyfi yapanları uyardı. Kasların kapasitesinin yetersiz kalması yüzünden akşamları pek çok kişinin uzanarak dinlendiğini belirten Uzm. Dr. Ayral, "Spor yapmadığımız için kaslarımız bizi gün içinde belli bir saate kadar idare ediyor, sonra yoruluyor, bırakın ayakta durmayı, oturmayı bile tolere edemez hale geliyor. Akşamları 3-4 saati yatıp, uzanarak geçirmek kas ve kemiklerimizi de kalbi de zayıflatıyor" dedi.

Birçok insan çalışma şekli nasıl olursa olsun akşamları, koltuk ya da kanepeye uzanarak televizyon karşısına geçiyor. Ancak dinlenme sanılan bu hareketsiz yaşamın, çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkardığı bildirildi. İzmir Kent Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Atiye Ayral, "Spor yapmıyoruz, o nedenle kaslarımızın kapasitesi yetmiyor. Bizi belli saatten sonra idare etmiyor, yoruluyor. Bırakın ayakta durmayı, oturmaz hale geliyoruz. O zaman uzanmaya mecbur kalıyoruz. Bütün akşamı uzanarak geçirme ihtiyacı duyuyoruz. Bu hiç sağlıklı değil, hem kaslarımız, hem kemiklerimiz hem iç organlarımız hem kalp sağlığımız açısından sakıncalı. Üstelik bir de yemek yiyip uzanıyoruz ki bunun ayrıca kalbe baskısı var" diye konuştu.

Akşamları böyle geçirmemek için gündüze bakmak gerektiğini kaydeden Uzm. Dr. Atiye Ayral, "Gün içinde sürekli ayakta mıyız, sürekli oturuyor muyuz, ne yapıyoruz, ne kadar dengeli hareket ediyoruz? Sürekli ayakta durmak da sakıncalı, sürekli oturmak da. Gün içinde oturma, ayakta kalma süreleri önemli, ayakta olan oturmayı, oturan ayağa kalkıp hareket etmeyi bilecek. İster ofis çalışanı olun ister sürekli ayakta çalışan, bu hareketliliği gün içinde planlaması gerekir. Kişi 35 yaşını geçti, spor yapmıyorsa en basitinden yürüyüş yapmıyorsa yine günü ne kadar planlarsa planlasın akşam bir noktadan sonra uzanma ihtiyacı hisseder. Onun için kaslarına destek vermesi, çalıştırması gerek. Günde en azından 30- 45 dakika yürümek gerek. Bu yürüyüşü ne zaman yapacağı değil yapması önemli. O kasın esnekliği, oksijenlenmesi, beslenmesi ancak böyle 45 dakikalık yürüyüşle desteklenir" dedi.

Kalbi de zayıflatıyor

Uzm. Dr. Ayral, en ideal, en kolay yapılabilecek spor olan yürüyüş yapılmayıp da gündüzlerin oturularak, akşamların da yatılarak geçirilmesi halinde kaslara, kemiklere hiç yük bindirilmediği için önce kasların ardından kemiklerin zayıfladığını söyledi. Uzm. Dr. Ayral, "Yaşla birlikte zaten kemikler zayıflıyor, menapozda yıkım hızla artıyor. Kemik depomuz da iyi değilse hep hareketsiz bir durumda kalıyorsak, dinlenme sürelerimiz hep yatarak geçiyorsa kemikteki yıkımı hızla ilerletiyoruz. 35 yaşından sonra süt, yoğurt, peynir gibi kalsiyum ağırlıklı beslenme de gerekli hareket de. Akşam yatmadan önce en az 3-4 saat geçiriyoruz. Zaten yatınca hareketsiz kalacağız. Onun için de akşam oturma, ayakta kalma ve yatma yine dengeli gitmek zorunda. Sürekli ayakta kalacak halimiz yok, bir süre sonra eklemlerimiz yorulacak. Oturmayı da bileceğiz ama hep yatmak kemiği ve kası devamında kalbi zayıflatıyor. Çünkü kalbimiz de kasla çalışıyor. Sürekli yatarsak onun da beslenmesi, hareketinde, ritminde aksaklıklar olur. Yaşla birlikte bunların çoğu zaten ortaya çıkıyor, bunları hızlandırıp, daha erken ve şiddetli ortaya çıkmasına katkı da bulunmuş oluruz" diye konuştu.