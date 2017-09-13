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Politika

Saadet Partisi'nden SİHA açıklaması

Karamollaoğlu: Hükümet süratle Mecliste bir araştırma komisyonu oluşturmalı

13 Eylül 2017 18:38

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA (silahlı insansız hava aracı) açıklamasına ilişkin açıklamlalarda bulundu. Karamollaoğlu, "Hükümetin süratle Mecliste iktidardan ve muhalefetten meydana gelen bir komisyon oluşturarak bunu yerinde tespit etmesi mümkün. Bir yanlış yapılmışsa neden yanlış yapıldığı ortaya çıkarılır, yanlışlık yoksa da bütün kamuoyunu teskin edici bir açıklama yapılır" dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz darbe girişimiyle mücadelede adaletten taviz verilmemesi, hissiyatla hareket edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Darbe girişiminde bulunan yapının kendisini korumak için iftira niteliği taşıyan ve başkalarını zan altında bırakacak bir takım söylemlerde bulunduğunu söyleyen Karamollaoğlu, "Ama adaleti burada da rafa kaldırırsanız maalesef bunu düzeltemezsiniz" dedi.

CHP'li Tanrıkulu'nun SİHA açıklamasında yer alan iddialara da değinen Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Burada iki ayrı husus var. Bir hükümeti suçlama, iki SİHA'ların kullanılmasına karşı bir hava oluşturma. Böyle bir iddia sadece 'yalandı' diye hemen gözardı edilmemeli. SİHA'ların kullanılması aslında daha fazla kayba fırsat vermemek için yeri geldiği zaman bir zaruret. Sahada, arazide hareket eden güvenlik güçlerinin emniyetini sağlamak için önemli. Bir yerde bir yanlışlık yapılıyorsa o yanlış ille de SİHA'lardan meydana gelmez. Yanlış karar verenlerden, yanlış tespitte bulunanlardan meydana gelir. Böyle bir hadise varsa bunu abartıp, davul zurnayla belli bir istikamete sevketmektense hükümetin süratle Mecliste iktidardan ve muhalefetten meydana gelen bir komisyon oluşturarak, bunu yerinde tespit etmesi mümkün. Bu komisyon kurulur, gidilir ve araştırılır. Bir yanlış yapılmışsa neden yanlış yapıldığı ortaya çıkarılır. Eğer yanlışlık yoksa da bütün kamuoyunu teskin edici bir açıklama yapılır. Biz iktidarı da muhalefeti de sorumlu davranmaya davet ediyoruz."

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