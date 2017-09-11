T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP'li Baydemir'den SİHA açıklaması: İkinci Roboski

"Bir Kürt sivil hayatını yitirir, Bayraktar Holding para kazanır, bu kadar basit"

11 Eylül 2017 19:20

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) tarafından vurulanların siviller olduğunu belirterek, yaşananları 'ikinci bir Roboski' diye yorumladı.

Baydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz 31 Ağustos'ta Hakkâri'nin Oğul köyünde bulunan Karineş Çeşmesi bölgesinde SİHA tarafından vurulan 4 kişiden 1'inin öldüğünü anımsatarak, bu kişilerin teröristlerle işbirliği içinde olmadığını söyledi.

SİHA olayını 'Roboski' olarak değerlendiren Baydemir, şöyle konuştu:

"GBT'lerine bakıldı, neden gözaltına alınmadılar?"

"Bayramın ikinci günü maalesef ikinci bir Roboski vakasını yaşadık. Mehmet Temel hayatını kaybetti. İbrahim Sak, İsmail Aydın, Musa Tarhan da yaralandı. Mehmet Temel 35 yaşında, evli ve 3 çocuk babasıydı. Hangi insaf masum insanları işbirlikçi terörist olarak damgalıyor? Hukukta işbirlikçi diye bir suç yoktur. O gün kontrol noktasından geçtiler ve piknik alanına gittiler. Kimliklerine, GBT'lerine bakıldı. Eğer öyle bir şey vardıysa neden gözaltına alınmadı? AKP Genel Başkanı 'Nerede o siviller' diye soruyor. Mehmet Temel evliyi, ekmeğinin peşinden koşuyordu ve şimdi mezarda. Bir devletin meşruluğu onun tabi olduğu hukuktur. Eğer sen kendi hukukunu çiğnersen, yok sayarsan, öldürdüğün her sivili olduğundan farklı gösterirsen suç örgütünden ne farkın kalır? Lafı eveleme gevelemenin gereği yoktur. Bir devletin meşruluğu onun tabi olduğu hukuktur. Sen kendi hukukunu yok sayarsan öldürdüğün her sivili olduğundan farklı gösterirsen ne farkın kalır suç örgütünden? 30 yıldır Kürt sorunu ölme, öldürme, savaş, silah, çatışmayla çözülmedi bir 30 yıl daha çözülmeyecek. Çünkü kazananlarda var. Silah tüccarları kazanır. Bir Kürt sivil hayatını yitirir, Bayraktar Holding para kazanır bu kadar basit.”

"Sivil ölümlerini araştıracak komisyon kuralım"

Mehmet Temel'in ailesiyle birlikte olduğu fotoğrafı gösteren Baydemir, şöyle devam etti:

"Sizin terörist dediğiniz Mehmet Temel'in olay mahallinde çekilen fotoğrafları. Allahtan korkun peygamberden utanın. Söz konusu piknik alanında çekilen fotoğraflar. Çağrıda bulunuyoruz; gel beraber gidelim, ailesini ziyaret edelim, köylülerle görüşelim. Bu insan kimdi, bunlar kimlerdir? HDP olarak çağrıda bulunuyoruz: Gelin Meclis'te araştırma komisyonu kuralım, başta bu hadise olmak üzere bütün sivil ölümlerini meclis araştırsın, ucu kime dokunuyorsa dokunsun ihmal, kusur ne varsa açığa çıkaralım."

 

ETİKETLER

Osman BaydemirHakkariSİHA

İlgili Haberler

Tanrıkulu'ndan Erdoğan'a yanıt: SİHA'nın vurduğu sivillerdi

"Erdoğan'ın bana saldırması suçluluk telaşı"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24