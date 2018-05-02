Saadet Partisi'nden 'anarşist pankart' açıklaması

Zonguldak’taki 1 Mayıs kutlamalarına, ‘anarşist’ pankartıyla katılan Saadet Partisi damgasını vurdu. 1 Mayıs kutlamalarına katılan Saadet Partisi, “İşçiyi yaşat ki devlet yaşasın” pankartı taşıdı. Pankarttaki ‘A’ harflerinin yerine anarşizmin sembolü kullanıldı.

Yıllardır kutlamalara katıldıklarını, ancak bu yıl ilk defa pankart açtıklarını söyleyen Saadet Partisi Zonguldak İl Tanıtım Başkanı Mehmet Püren, "Pankartımız çok dikkat çekti. Sağ cenahtan 1 Mayıs'a katılımlar az olduğu için Saadet Partisi olarak geniş katılımımız dikkat çekti. Pankarttaki 'A'yı aykırılığın 'A'sı olarak kullandık. Sıradan olmamasını istedik. Bizim için sol ve sağ diye bir şey yok. Biz toplumu bölmek ve ötekileştirmek taraftarı değiliz. Emekse eğer biz emeğin yanında zaten hep var olduk. Eski Başbakanımız Sayın Erbakan emeğin hakkını bu millete fazlasıyla vermişti. Biz her zaman emekçinin yanındayız. Biz sol ve sağ gibi kavramlar gözetmiyoruz bazı arkadaşlar gibi" dedi.