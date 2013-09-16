Saadet Partisi Erbakan için iade-i itîbar talebinde bulundu

AKP'nin 2007 yılında açılan kapatma davasıyla ilişkili olarak Ergenekon davası kararına işaret ederek yeniden yargılama talebinde bulunması, Saadet Partisi'nde de hareketlenmelere neden oldu. Saadet Partisi'nden, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesin'nde görülen 28 Şubat sürecinde kapatılan Refah ve Fazilet partileri için yeniden yagılama talebi geldiği bildirildi.



Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre, Parti'nin hukukçu kurmayları tarafından hazırlıklar tamamlanırken, bir taraftan 28 Şubat davasının kararı bir taraftan da AK Parti'nin yeniden yargılama başvurusu bekleniyor.

31 sayfalık karşı oy gerekçesi

5'li çetesi, brifing yargısı ve medyası olmadan yürütülen tarihi 28 Şubat duruşmaları devam ederken, dava milyonlarca seçmenin iradesinin yok sayıldığı parti kapatma davalarını da etkileyecek. Refah Partisi'nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyi kabul ederek Parti'yi kapatan Anayasa Mahkemesi'nin o dönemki üyelerinden Sacit Adalı, 'Yargı brifinglerine korktuğu için katıldığını' itiraf etmişti. TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonuna bilgi veren Adalı, Refah Partisi'nin kapatılması karşı çıktığını 31 sayfalık karşı oy gerekçesi yazdığını söylemiş ve o brifinge katıldığı için utanç duyduğunu dile getirmişti.

Dava hazırlıklarında son aşamaya gelindi

Saadet Partisi'nin hukukçu kurmayları tarafından yapılan hazırlıklar da son aşamaya geldi. Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu raporu, AİHM kararı kapatma davası klasörleri de tek tek incelendi.

Erbakan için iade-i itibâr

Postmodern darbenin brifing yargısı tarafından siyasetten uzaklaştırılan ve kayıp trilyon gibi davalarla kamuoyunda yıpratılmaya çalışılan eski Başbakan merhum Necmettin Erbakan için iadei itibar davası açılacak. Erbakan'ın avukatları ve partinin hukukçuları tarafından yürütüldüğü öğrenilen ortak çalışmada tüm dosya yeniden ele alınıyor. Anayasa Mahkemesi'nin daha önceden kapattığı TBKP, ÖZDEP, HEP gibi partiler yeniden yargılama için başvurmuşlardı. Bu partilerin başvuru gerekçeleri AİHM'nin lehlerine verdiği kararlardı. Yüksek Mahkeme bu başvuruları kabul etti.

Kararı bekliyoruz

Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak uzun zamandır böyle bir çalışmanın partilerinin hukuk işlerinde yapıldığını söyledi. Aynı zamanda Anayasa Hukuku Profesörü olan Kamalak, 'Kanaatimiz o ki 28 Şubat davasında lehimizde bir karar çıkacaktır. Gerek Refah Partisi gerek Fazilet Partisi'nin kapatılması gerekse de AK Parti'nin 'Laiklik karşıtlığının odağı' olduğu iddiaları ideolojik kararlardır. Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Haşim Kılıç da Kahramanmaraş Üniversitesi açılışında belirtti. Sayın Kılıç hem Refah hem de Fazilet Partisi'nin kapatılmaması lehinde oy kullanmıştı' dedi.