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Financial Times: 28 Şubat davası siyaset yüklü davaların sonuncusu!

Financial Times, 28 Şubat davasının çok sayıda askerin yargılandığı önceki yargı süreçlerinin aksine 'gerçekleşmiş hükümeti iktidardan uzaklaştırma eylemi olsa da tartışmalı' olmayı sürdürdüğünü savundu

03 Eylül 2013 14:21

Financial Times gazetesi, Ankara’da başlayan 28 Şubat davası için “bir zamanlar hakim olan ordunun önde gelen şahsiyetlerine yönelik bir dizi kitlesel, siyaset yüklü davaların sonuncusu” dedi.

Gazete, “Türkiye, ‘post modern’ darbesi ile ilgili davayı başlattı” ifadesini başlığa çıkarttığı haberinde 28 Şubat davası için “bir zamanlar hakim olan ordunun önde gelen şahsiyetlerine yönelik bir dizi kitlesel, siyaset yüklü davaların sonuncusu” değerlendirmesinde bulundu. 

Ergenekon ve Balyoz davalarında yüzlerce askerin hükümeti devirme girişiminden suçlu bulunduğunu anlatan gazete, “Sanıkların kilit kanıtların uydurulduğunu savundukları bu iki davanın aksine, Orgeneral Karadayı ve 1997’deki olaylara karışan diğerlerinin yargılandığı dava ise, başarısız bir darbe girişimi değil gerçekleşmiş bir hükümeti devirme olayı ile ilgilidir” diye yazdı. 

Ancak 28 Şubat yargı süreci için “dava hala tartışmalıdır” diyen gazete, bunun bir nedeni olarak da kalabalık sanık sayısını gösterdi. 

 

‘Kutuplaşmanın üstesinden gelinmesi için af gerekli’

 

İngiliz gazetesi, “giderek daha tehlikeli hale gelen kutuplaşmanın üstesinden gelinmesi için ülkenin bir affa ihtiyacının olduğu” yönündeki görüşlerine de dikkat çektiği haberinde bu çerçevede kitlesel Gezi protestolarını anımsattı. 

Haberde gerçekleşmiş darbeler konusunda ise 12 Eylül davasının başladığına dikkat çeken gazete, 2007 yılında yaşanan olay ile ilgili olarak ise “Ancak ordunun hükümete karşı son çok açık hareket ise, şimdiye kadar ne soruşturuldu ne de yargılandı” dedi.

 

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