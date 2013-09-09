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28 Şubat davasının 6. celsesi bugün görülüyor

28 Şubat dönemine ilişkin, 103 sanık hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak' suçundan açılan davanın 6. celsesi başladı

09 Eylül 2013 16:01

28 Şubat dönemine ilişkin, 103 sanık hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan açılan davanın 6. celsesi başladı.
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar yerlerini aldı. Yoklamanın alınmasıyla başlayan duruşmaya, 28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı katılmadı.
Bugünkü duruşmada, şimdiye kadar 250 sayfası tamamlanan, bin 309 sayfalık iddianamenin okunmasına devam edilecek. Geçen haftaki celselerde iddianameyi okuyan TRT spikerleri Şener Mete ve Fulin Arıkan yerine, başka spikerlerin görevlendirildiği görüldü.
Duruşmada, Oğuz Kalelioğlu'nun avukatı Mehmet Kocaoğlu, müvekkilinin rahatsız olduğunu belirterek, tedavisi için izin istedi. Mahkemenin izin vermesi üzerine Kalelioğlu, duruşma salonundan ayrıldı.
Kamuron Orhon'un avukatı, müvekkilinin, "rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya katılamayacağına" ilişkin sağlık raporunu mahkemeye sundu.

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