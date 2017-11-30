Saadet Partisi: Zarrab davasını polemik konusu yapmayacağız; Türkiye'ye karşı bir tavır yürütülüyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski Halkbankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın tek sanık olarak ayrgılandığı, ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla tutuklanan Reza Zarrab'ın tanık olduğu davaya ilişkin olarak parti adına açıklamada bulundu. Karamollaoğlu, "Biz bu şartlar altında bunu hiçbir zaman bir polemik konusu yapmayacağız. Çünkü bu konu sadece Erdoğan'a karşı değil, Türkiye'ye karşı yürütülen bir tavırdır." dedi.

Karamollaoğlu, Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nin konferans salonunda gerçekleştirilen Saadet Partisi Sultanbeyli İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'nde, ABD-Türkiye ilişkilerini eleştirdi.

New York'ta tutuklu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı, Zarrab'ın tanık olduğu davaya da değinen Karamollaoğlu, "ABD'de Zarrab davası başladı. Her gün Zarrab aşağı, Zarrab yukarı. İtham ediliyordu, yakalandı, suçlu bulundu derken itiraftan iftiracı konumuna terfi etti" diye konuştu.



Dava konusunda Türkiye'nin dalgalı bir tavır sergilediğini öne süren Karamollaoğlu, "Biz bu şartlar altında bunu hiçbir zaman polemik konusu yapmayacağız. Çünkü bu konu sadece Erdoğan'a karşı değil Türkiye'ye karşı yürütülen bir tavırdır." ifadelerini kullandı.



Karamollaoğlu, ABD'nin Türkiye'nin müttefiki olamayacağını yıllardır söylediklerini dile getirdi.

"Kamplaşmayı liderler düzeltecek"

Karamollaoğlu, Türkiye'deki bir numaralı meselenin kamplaşma olduğunu, bundan kurtulmak gerektiğini savundu. Türkiye'nin etrafının yandığını ancak ülkede hala kutuplaşmayla uğraşıldığını öne süren Karamollaoğlu, "Kamplaşmayı liderler düzeltecek. Bunu liderler kendi tavırları ve ifade tarzları ile düzeltirler" değerlendirmesini yaptı.



Karamollaoğlu, terörün sadece silahla önlenemeyeceğini belirterek, "Bölgede yaşayan insanların problemlerini dikkate almadan, onların sosyal, psikolojik, ekonomik meselelerini dikkate almadan o bölgeye huzur getiremezsiniz." ifadesini kullandı.

Ahlakın dejenere olmaya ve yanlış şeylere "evet" denmeye başlandığını ileri süren Karamollaoğlu, teşkilat mensuplarına şu sözlerle seslendi:

"Özellikle hanım kardeşlerime söylüyorum. Siz, çalışan kadınlara mutlaka ulaşacaksınız. Herkese ulaşmak mecburiyetindeyiz. Hedefimiz 400 bin üye. 400 bin üye hedefine ulaşacağız ve ulaşacağımıza inanıyorum."