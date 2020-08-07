Saadet Partisi'nden döviz ve altının yükselişine 'Matrix' göndermeli "Sanal ekonomi" çıkışı

Saadet Partisi, son dönemde döviz kurlarında ve altında yaşanan dalgalanmaya ilişkin AKP hükümetinin ekonomi yönetimini Matrix filmi ile eleştirdi.

Dolar/TL, bugün 7,36 ile tarihi rekor seviyesini görürken, serbest piyasada çeyrek altının fiyatı 850 lirayı geçmişti. Saadet Partisi, ekonomi yönetiminin 'sanal ekonomi' modeliyle göstermelik büyüme sağladığını öne sürerken, 'Matrix' göndermeli bir video ile hükümeti eleştirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından videoyu paylaşırken, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ülke olarak önümüzde iki seçenek var; ya bu sanal büyümeye inanarak, kendimizi kandıracağız ya da ülkemizin gerçeklerini görerek, üretime dönük yatırımlara yöneleceğiz. Tercihimiz üreten ekonomi!"

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"'Sanal Ekonomi'ye karşı 'Üreten Ekonomi' modeli seçeneği sunuldu"

Saadet Partisi'nden de yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yayınlanan video, gerçek olmayan veriler üzerinden ekonominin büyüdüğü algısının oluşturulduğunu eleştirirken üretime dönük yatırımların hayata geçirilmesinin gereklilik olduğu fikrini anlatıyor. Videonun sonunda çöken 'Sanal Ekonomi'ye karşı 'Üreten Ekonomi' modeli seçeneği sunuldu."