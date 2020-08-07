Dolar/TL tarihi zirveyi gördü

Dolar, Türk Lirası karşısında son bir haftada yüzde 4,68 değer kazanırken, piyasaların kapanmasıyla kur 7,30 seviyesinde kaldı. Gün içinde 7,36'ya kadar yükselen kur, tarihi rekorunu kırdı.

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg, Türk Lirası'nda yaşanan sert düşüşü son bir yıldır izlenen "tehlikeli para politikalarında artık bir yol ayrımına gelindiği" şeklinde yorumladı.

Bloomberg'in haberine göre, Türkiye'de yatırım yapanların yıllardır piyasadaki sert dalgalanmalara yabancı olmadığı, ama bu kez durumun çok daha ciddi olduğu kaydedilirken, şu ifadeler kullanıldı:

"TL'nin serbest düşüşüne izin verilmiş göründü"

"Merkez Bankası'nın son bir yıldır değerini korumak için milyarlar harcamasına rağmen TL rekor düzeyde düştü. Bu hafta başlarında Londra'da TL swap faizinin yüzde 1000'lere sıçraması Türkiye para piyasalarındaki sorunların son işareti oldu. Yetkililerin lira üzerindeki baskıya rağmen faizleri yükseltmemekte direnişi, yabancı sermayenin ülkeden kaçışına yol açarak ekonomiyi ve TL'yi daha da zor durumda bıraktı.

"Perşembe günü devlet bankaları büyük ölçüde döviz piyasasının dışında kaldı ve TL'nin serbest düşüşüne izin verilmiş göründü. Yetkililer ayrıca yabancılara konulan bazı döviz sınırlamalarını da gevşetti."

TIKLAYIN - Dolar/TL rekor kırdı: Bloomberg'e göre Türkiye'nin finans piyasalarıyla tehlikeli oyunu yol ayrımında

Altın fiyatları 'kısmen' gevşedi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının getirdiği belirsizlikle tarihi rekor seviyelere yükselen altın fiyatları, dünkü rekorun ardından bugün kısmen gevşedi.

Serbest piyasada dün 480 liraya kadar çıkan gram altın, gün içinde 475 liradan işlem gördü. Gün içinde 850 liraya kadar yükselen çeyrek altın ise, günü 835 liradan işlem görerek tamamladı.

Küresel EMTİA piyasaları

Öte yandan güvenli liman talebiyle hızla yükselerek 2,075.19 dolarlık yeni rekor düzeye yükselen ons altındaki tırmanış duraksarken, ABD verilerinin ekonomideki belirsizlikleri artırması üzerine Brent petrol 45 doların altına çekildi.

Küresel emtia piyasalarında;