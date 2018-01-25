Saadet partisi lideri: Afrin ülke meselesi, seçim yatırımı çıkarmaya kalkmasınlar!

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı 6'ncı gününe girerken, açıklamalarda bulundu. Harekâtın başarıyla sonuçlanacağından şüphe duymadıklarını bir kez daha dile getiren Karamollaoğlu, hükümetin harekâtı "seçim malzemesi olarak kullanmaması gerektiği" vurgu yaparak, "Afrin operasyonundan bir seçim yatırımı çıkarmaya kalkmamalıdır. Ülke meseleleri parti gözetmeksizin herkesi alakadar eder" dedi.

Saadet Partisi lideri, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Karamollaoğlu,Türkiye’nin terörle mücadele de kendi meşru müdafaa hakkını kullandığını belirterek, Hükümete önemli uyarılarda bulundu.

Temel Karamollaoğlu: ABD'den stratejik ortak olunmaz

Partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında Karamollaoğlu,konuşmasına, Afrin’de ve Bitlis’in Hizan ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan askerlere rahmet dileyerek başladı.Karamollaoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin daha önce gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyonlarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

“1950’lerden bu yana irili ufaklı 30 kadar sınır ötesi operasyon gerçekleştirmişiz.İlk sınır ötesi operasyon, 1950 yılında ABD’nin isteği doğrultusunda katıldığımız Kore savaşı.Teröre karşı ilk sınır ötesi operasyonun tarihi ise 1983. 1983 yılında PKK terörünü yok etmeye yönelik ilk sınır ötesi operasyon. En kapsamlı operasyon ise 21 Mart 1995 yılındaki Çelik Harekâtı. Tam 43 gün sürmüş.Biz Afrin operasyonunu çok önemsiyoruz. Çünkü bu operasyonABD karşı yapılıyor. Artık, ABD’nin bizim stratejik ortağımız olmayacağını anlıyoruz. Operasyon son erdiğinde bölgede huzur ve barışın sağlanacağını düşünüyoruz. Saadet Partisi olarak, buharekâtın ülkemizin huzur ve güvenliğine, bölgemizin barış ve istikrarına vesile olacaktır."

"Gelişmiş ülkelerle yarışırdık"

Karamollaoğlu, Türkiye’de son 40 yılda 40 binin üzerinde çatışmaya maruz kaldığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Bu çatışma ve saldırılarda kaybettiğimiz inşan sayısı 50 binin üzerinde. Rakamların vahametini anlatmak için söylüyorum. Kurtuluş Savaşı’ndaki şehit sayımız 10 bin 885. Kurtuluş savaşındaki kaybımızın 5 katını terörle mücadele de kaybetmişiz.Tabii bir de ekonomik boyutu var. Türkiye terörle mücadele için her yıl yaklaşık 15 milyar dolar kaynak ayırmak durumunda kalıyor. Bu da en kaba hesapla 20 yılda 300 milyar dolarlık bir bütçe ortaya koymaktadır. Eğer bu imkânlar, teröre değil de yatırıma harcanabilseydi, Türk’ün ve Kürt’ün refahı için kullanılabilseydi, Türkiye ekonomisi bugün gelişmiş ülkeleri ekonomileriyle yarışırdı.”

"Hamasi sloganlardan kaçınılmalı"

Türkiye’nin terörle mücadele de meşru müdafaa hakkını kullanabileceğini belirten Karamollaoğlu, Hükümete önemli uyarılarda bulunarak, “Ancak bu hak kullanılırken, geçmişte yapılan hatalara da düşülmemelidir. Kurulan tuzaklara karşı dikkatli olunmalıdır. Bu bölge için en tehlikeli tuzak Türk ve Kürt düşmanlığını körüklemektir. Kürtler ve Türkler bin yıldır bu coğrafyanın asli unsurudur. Bu süreç miting meydanlarında, hamasi sloganlara malzeme yapılacak bir süreç değildir. Siyasi parti liderlerinin bu süreçte üsluplarına dikkat etmelidir. Bu bölgenin mazlum halkları için asıl düşman birbirleri değildir.Bu coğrafyayı kendi çıkarları için kan gölüne çeviren küresel emperyalizmdir” ifadesini kullandı.

"Terörün bitmesi için çabalıyoruz"

Saadet Partisi’ne yönelik sosyal medyada dolaşan çirkin paylaşımlara da sert tepki gösteren Karamollaoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Biz bu uyarıları yapıyoruz diye bazı izansız ve ahlaksız troller, bizi terör destekçisi gibi göstermeye kalkıyorlar. Biz, yarım asırdır bu ülkede terörün bitmesi için her türlü çabayı ortaya koymuş ve bunun içinde bedeller ödemiş bir hareketiz. Necmettin Erbakan, 1994’de Bingöl konuşmasını yaptığında aynı bugünkü gibi siyasi linç kampanyasına maruz kaldı. Terör destekçiliği ile suçlandı. Hakarete maruz kaldı. Yargılandı, mahkum edildi. Ama tarih onu yargılayanları değil Erbakan’ı haklı çıkardı. Hiç sorun değil. Bizi terör destekçiliği ile suçlayan iktidar yalakalarına sesleniyorum:Oslo’da gizli görüşme masalarını biz kurmadık, ‘Dolmabahçe Mutabakatı’nı biz imzalamadık. Doğu ve Güneydoğu’da hendekler açılırken, şehirlerin altı bombalarla döşenirken biz göz yummadık.Gerçekten terör destekçisi arıyorsanız dönüp biraz aynaya bakın."

"Seçim malzemesi yapılmamalı"

Karamollaoğlu, Hükümetin Zeytin Dalı Harekâtı’nı seçim malzemesi olarak kullanmaması gerektiğine vurgu yaparak, konuşmasına, ayrıca şunları ekledi:

“Girdiği her seçimde milli ve manevi duyguları birer seçim yatırımı olarak gören hükümet, Afrin operasyonundan bir seçim yatırımı çıkarmaya kalkmamalıdır. Ülke meseleleri parti gözetmeksizin herkesi alakadar eder. Bu yüzden Afrin üzerinden ‘Kürtleri Sokağa çağırmak’ ne kadar tehlikeli ve yanlışsa, ‘Afrin’de taş üstünde taş bırakmayacağız. Yakacağız, Yıkacağız’ demek de, o kadar tehlikeli ve yanlıştır.Birbirine zıtmış gibi görünse de bu iki yaklaşımda nihayetinde aynı yanlışa hizmet eder. Ülkede zaten var olan kutuplaşmayı arttırır, milletin devlete olan güvenini sarsar.Ne olursa olsun 80 milyon tek yürek olmak, birlik ve beraberliğimizi korumak mecburiyetindeyiz.”

"Büyük fotoğrafı unutmamalıyız"

“Maalesef, bütün İslam ülkeleri ateş çemberine dönmüş durumda iken, bu ateşin sıçramadığı tek ülke İsrail’dir. Çünkü bu coğrafyadaki ateşin asıl müsebbibi ırkçı emperyalizmdir, Siyonizm’dir.Yıllardır söyleye söyleye dilimizde tüy bitti ama siz anlamamakta ısrarcısınız. Bu 1991 yılında Pentagon tarafından çizilen Büyük Ortadoğu Projesi’dir. Proje adım adım işliyor.Bölgemizde yaşanan her türlü etnik ve mezhebi çatışmanın, ülke ihtilaflarının temelinde bu proje vardır. Osmanlı’yı çökertip, yokluğunda İsrail devletini kuranlar, şimdi de bölgede bulunan ülkeleri ve Türkiye’yi parçalayıp büyük İsrail devletini kurmaya çalışıyorlar.Bu yüzden kurulan tuzaklara, oynanan oyunlara karşı dikkatli olmalıyız. Her zaman olduğu gibi bu uyarılarımızı bir kardeşlik vazifesi olarak yapıyoruz."

Saadet Partisi Genel Merkezinden az önce yapılan açıklamaya göre Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun 25 Ocak 2018 Perşembe(YARIN) günü saat 11.00’da Demokratik Sol Parti(DSP) Genel Merkezini ziyaret edeceği bildirildi..