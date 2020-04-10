Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Sevim: Yardım kampanyaları bile kavgaya dönüştürüldü; kimin yardım toplamasının önünde bir engel varsa kaldırılsın

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle CHP'li belediyelerin yardım kampanyalarının engellenmesiyle ilgili taraflara çağrı yaptığını belirterek "Herkesin ortak hedefi yardımlaşmayı çoğaltmak olsun. Kimin yardım toplamasının önünde bir engel varsa kaldırılsın" dedi.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, Cumhurbaşkanı Erdoğan başlattığı 'Biz Bize Yeteriz' kampanyası ile CHP'li belediyelerin duyurduğu yardım kampanyalarının yeni bir kavgaya dönüştürüldüğünü belirterek, "Gün, meydan okunacak gün değil. Gün siyaset yapılacak gün hiç değil. Gün 83 milyon için kimseyi ne dışarıda ne de geride bırakmadan topyekûn bir mücadele ortaya koyma günüdür. Bu sebeple tüm taraflara açık çağrı yapıyorum. Herkesin ortak hedefi tartışmayı kazanmak değil yardımlaşmayı çoğaltmak olsun. Kimin yardım toplamasının önünde bir engel var ise kaldırılsın" ifadelerini kullandı.

Sevim, yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs her geçen gün yayılmaya, sağlığımızı tehdit ettiği kadar insanlarımızın ekonomisini de tehdit etmeye devam ediyor. Yardım kampanyaları kalıcı bir çözüm değil belki ama şüphesiz faydalı. Maalesef bu bile yeni bir kavgaya dönüştürülmüş vaziyette. Bir haftayı aşkın bir süre geride kalmasına rağmen bağış tartışmalarını aşabilmiş, bir sonuca ulaşabilmiş değiliz.

"Tartışmaların bahanesi olan prosedüre girecek değilim mümkün olduğunca fazla yardıma ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak zorundayız varsa hukuki bir engel ivedilikle çözmek zorundayız çözüm odaklı olmak zorundayız. Çünkü, gün meydan okunacak gün değil. Gün siyaset yapılacak gün hiç değil. Gün 83 milyon için kimseyi ne dışarıda ne de geride bırakmadan topyekûn bir mücadele ortaya koyma günüdür."

"Ortak hedef yardımlaşmayı çoğaltmak olsun; kimin yardım toplamasının önünde bir engel varsa kaldırılsın"

"Bu sebeple Saadet Partisi İl Başkanı olarak, ancak ondan da önemlisi milletini seven bir birey olarak, buradan tüm taraftarı açık çağrı yapıyorum. Herkesin ortak hedefi tartışmayı kazanmak değil yardımlaşmayı çoğaltmak olsun. Kimin yardım toplamasının önünde bir engel varsa kaldırılsın. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş iktidarın yardım kampanyalarına destek versin. Aynı şekilde Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli ve Sayın Soylu da İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yardım etsin.

"Yok illaki tek elden olsun denilecekse valilikler aracılığıyla bu işlemler gerçekleştirilsin ancak siyasi partilere tam bir denetleme yetkisi verilsin. Şunu da ifade etmeden bitirmek istemiyorum. Tüm bu tartışmaların dışında kalarak, işini elinden geldiğince yapmaya çalışan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duruşu, gerginliğin tüm taraflarına örnek teşkil etsin."

Ne Olmuştu?

Koronavirüs salgını nedeniyle, işini kaybeden ya da zor durumda olan yurttaşlara yardım amacıyla CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının başlattığı bağış kampanyaları, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yasaklanıp hesaplarının bloke edilmesiyle tartışma başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm yardımların 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası' çerçevesinde toplanacağını belirtirken, belediyelerin girişimlerini "devlet içinde devlet olma mantığı" olarak nitelendirmişti. Bağış hesapları bloke edilen 11 CHP'li büyükşehir belediye başkanı ise ortak açıklama yaparak, ihtiyaç sahibi yurttaşlara yardım konusunda "kararlı olduklarını" bildirerek, hukuki itiraz sürecini de başlatmışlardı.