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Koronavirüs

Saadet Partisi ilçe başkanı Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Saadet Partisi Erbaa İlçe Başkanı Abdullah Han'ın aşı yaptırmadığı belirtildi

15 Kasım 2021 14:15

Tokat Erbaa, Saadet Partisi İlçe Başkanı Abdullah Han Koronavirüs tedavisi gördüğü Amasya'daki hastanede hayatını kaybetti. 58 yaşındaki Han'ın aşı yaptırmadığı belirtildi. 

Saadet Partisi Erbaa İlçe Başkanı olarak görev yapan Abdullah Han, 3 hafta önce Koronavirüse yakalandı. Erbaa Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Han, durumunun ağırlaşması üzerine Amasya Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Abdullah Han bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Han’ın Koronavirüs aşılarını yaptırmadığı belirtildi. İlçe Başkanının yarın Erbaa’da toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)

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