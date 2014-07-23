Saadet Partisi: Köşk seçiminde hiçbir adayı desteklemeyeceğiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, cumhurbaşkanı adayları ile ilgili parti kararını açıkladı. Kamalak, “teşkilatın bütün kademeleriyle geniş istişare toplantıları aldıklarını” belirterek cumhurbaşkanı seçiminde mevcut adayların hiçbirine oy vermeyeceklerini, seçimin ikinci tura kalması halinde kararlarını tekrar gözden geçireceklerini söyledi.



Bugün gazetesinde yer alan habere göre, Kamalak “Ülkemiz önemli bir seçimin arefesindedir. Öncelikle 10 Ağustos tarihinde ilk tur oylaması yapılacak seçimlerin ülkemize, milletimize, İslam Âlemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Biz Saadet Partisi olarak, bu önemli seçimin öncesinde gerçekten çok titiz bir çalışma yürüttük. Teşkilatımızın bütün kademeleriyle geniş istişare toplantıları yaptık. İl Başkanlarımız, İl Sorumlularımız, Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız ve Milli Görüşçü kuruluşlarımızla bir araya gelerek mensuplarımızın adaylarla ilgili düşünce ve önerilerini dinledik. Bununla da yetinmedik. Tabanımızın temayülünü en sağlıklı şekilde görebilmek için, cumhurbaşkanı adaylarına yönelik özel anketler yaptırdık. Tüm bu süreçte, bütün adayları Milli Görüş ilkeleri açısından bir kuyumcu hassasiyetiyle değerlendirdik. Ortaya çıkan sonuca göre 10 Ağustos tarihinde yapılacak oylamada alacağımız tavır ile ilgili nihai bir karara vardık. Saadet Partisi cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut adaylardan hiçbirini desteklemeyecektir” dedi.