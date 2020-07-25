Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu: İstanbul Sözleşmesi cinsiyeti ortadan kaldırmak istiyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, artan kadın cinayetleri ve çekilme tartışmalarıyla gündemde olan İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili, "Cinsiyeti ortadan kaldırmak istiyor. Cinsiyeti nasıl ortadan kaldıracaksın? Erkek erkek, kadın kadındır" dedi.

Medyaradar'a konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili, "Çok iyi tetkik edilmesi icap eder. Cinsiyete karşı bir tavır var İstanbul Sözleşmesi'nde. Cinsiyeti ortadan kaldırmak istiyor. Cinsiyeti nasıl ortadan kaldıracaksın? Erkek erkek, kadın kadındır" diye konuştu.

"Cinsiyet kavramını ortadan kaldırmayı toplumun barışı için gerekli görürseniz o zaman şiddet doğar" diyen Karamollaoğlu, "İstanbul Sözleşmesi'ne imza atmayan ülkeler var. İngiltere, Macaristan atmadı, Rusya böyle şey olmaz dedi. Bazı ülkeler çekince koydular ama cinsiyetsizleştirme bu kabul edilebilir bir şey değil" ifadelerini kullandı.

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