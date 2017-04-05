Saadet Partisi Genel Başkanı: AK Parti’nin içinde "Hayır" diyecek yüzlerce insan sayarım

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, anayasa değişikliği referandumunda AKP içinde de "Hayır" diyeceklerin olduğunu savundu. Partisini 'hayır' diyeceğini daha önce açıklayan Karamollaoğlu, “AK Parti’nin içinde AK Partili olup ‘hayır’ diyecek yüzlerce insan sayarım. Bize gelen anketlerde kararsızlar yüzde 17’ye çıkmış görünüyor. Bu, çoğunlukla ‘evet’ diyecekken ‘ya ben yanlış mı yapıyorum’ diyenler” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Habertürk TV’de yayınlanan Türkiye’nin Nabzı programının konuğu oldu. Programda Didem Arslan Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.

Siyasilerin söylemlerinin toplumu böldüğünü savunan Karamollaoğlu, partisinin İstanbul İl Binası’na ‘evet’ pankartının asılmasıyla ilgili; “Gülelim mi, ağlayalım mı, şaşırdım? Çok çirkin bir hareket… İnsan bu kadar çaresiz olur mu?” dedi.

Kendilerinin ‘hayır’ kararının başka partilerin ‘hayır’ kararıyla karıştırılmaması gerektiğini ifade eden Karamollaoğlu, “Biz prensip olarak başkanlık sistemine karşı değiliz. Ama bu getirilen metne karşıyız. Kuvvetler ayrımı yok. Ben mektup yazdım. ‘Bu Meclis’ten geçirilen metnin eksiklikleri var’ dedik. Siz bu kadar istiyorsanız bu hayır demektir. Nezaket göstererek kavga olmasın diye başlangıçta ‘hayır’ demedim çünkü kimseyi kırmak istemiyorum. Cumhurbaşkanı’nı da, Başbakan’ı da, Kılıçdaroğlu’nu da, Bahçeli’yi de kırmak istemiyorum. Kendi içimizde müzakere etmemiz gerekir” dedi.

Referandum süreciyle birlikte ülkenin bir kaos ortamına girdiğine vurgu yapan Karamollaoğlu, Avrupa ile yapılan kavganın iç politikada malzeme olarak kullanılmasını da eleştirdi.

"AK Partili olup 'Hayır' dşyecek insanlar tanıdım"

Siyasilerin söylemlerinin sosyolojik ortamı belirlediğini kaydeden Karamollaoğlu, politikada ayrıştırıcı dilin tabanı böldüğünü ileri sürdü. "Hayır diyen hain, evet diyen vatanperver" şeklindeki söylemlere ilişkin olarak "El insaf" diyen Karamollaoğlu, “Yarın hayır çıksa hainler Türkiye’nin başına mı geçmiş olacak?” diye sordu. Saadet Partisi’nin en disiplinli parti olduğunu da belirten Karamollaoğlu, “AK Parti’nin içinde AK Partili olup ‘hayır’ diyecek yüzlerce insan sayarım. Bize gelen anketlerde kararsızlar yüzde 17’ye çıkmış görünüyor. Bu, çoğunlukla ‘evet’ diyecekken ‘ya ben yanlış mı yapıyorum’ diyenler” dedi.

"Bizim 'Hayır'ımızı diğerleriyle karıştırmayın"

Kendilerin ‘hayır’ kararının başka partilerin ‘hayır’ kararıyla karıştırılmaması gerektiğini ifade eden Karamollaoğlu, şöyle devam etti: “Biz prensip olarak başkanlık sistemine karşı değiliz. Ama bu getirilen metne karşıyız. Kuvvetler ayrımı yok. Ben mektup yazdım. ‘Bu Meclis’ten geçirilen metnin eksiklikleri var’ dedik. Siz bu kadar istiyorsanız bu hayır demektir. Nezaket göstererek kavga olmasın diye başlangıçta ‘hayır’ demedim çünkü kimseyi kırmak istemiyorum. Cumhurbaşkanı’nı da, Başbakan’ı da, Kılıçdaroğlu’nu da, Bahçeli’yi de kırmak istemiyorum. Kendi içimizde müzakere etmemiz gerekir.”

"İnsan bu kadar öaresiz olur mu?"

Partisinin İstanbul İl Binası’na iktidar partisi mensupları tarafından ‘evet’ pankartı asılmasını ‘ayıp’ olarak nitelendiren Karamollaoğlu, “Gülelim mi, ağlayalım mı, şaşırdım? Çok çirkin bir hareket. Başka bir partinin binasına kendi pankartını asmak ayıp… Bizimkiler toplantı yapıyormuş. Yoldan geçen bir arkadaş vinci görünce hemen çıkıyor haber veriyor ve önlüyorlar. Bunu asıp fotoğraf çekip basına servis edecekler. Bunu yapan firma AK Parti’nin broşürleri ile ilgilenen firma. Yazıda da nereye asılacağı belirtilmiş. Bu beni üzdü ve daha çok güldürdü. İnsan bu kadar çaresiz olur mu? Biz bunu yapsaydık vatan haini ilan edilirdik” diye konuştu.

"Düşünerek karar versinler"

Türkiye’de baskı olduğunu aktaran Karamollaoğlu, şunları kaydetti: “Toplumun rahatsız olduğunu görüyoruz. Genelde konferanslar veriyorum. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz, diye. Evet hayır diye bir şey yok. Buraya insanlar davet ediliyor. Öyle bir baskı var ki birçok insan ‘ben gelemeyeceğim, gelirsem sıkıntıya düşerim’ diyor. Adam korktuğu için böyle söylüyor. Türkiye’de bir korku imparatorluğu var. Bizim programlarımız üniversitelerde engelleniyor. Memurlar, işadamları, esnaf korkuyor. Bunu ciddi bir kanaat olarak söylüyorum. Bundan iki hafta sonra oylama yapılacak. Vatandaşlarımız düşünerek karar versinler. İster evet ister hayır versinler. Hükümetten istirham ediyorum, lütfen vatandaşı evetçi hayırcı olarak ilan etmesinler. Eğer referandumda ‘hayır’ çıkarsa oturup doğru olanı planlarız.”