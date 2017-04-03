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Erdoğan'dan 'Hayır'cı Saadet Partisi'ne: Kadere bak, kimler kimlerle beraber yan yana geliyor

Erdoğan, Trabzon'da açıklamalarda bulundu

03 Nisan 2017 20:35

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, toplu açılış yapmak için gittiği Trabzon’da konuştu.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Genel Müdürü olduğu dönemi hatırlattı ve “Ula sen ne işe yaraysun?” dedi. ​Erdoğan, “Bir kasetle partinin başına geldi. Bunun adı kaset genel başkanlığı” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Hayır" oyu vereceğini açıklayan Saadet Partisi (SP) için "Kadere bak, kimler kimlerle beraber yan yana geliyor" dedi.

Erdoğan, 71 askerin şehit olduğu Fırat Kalkanı Harekâtı'nın bittiğini söylerken,  "Yeni harekatların hazırlıklarını yapıyoruz. Bize yeniden 'hasta adam' muamelesi yapmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Erdoğan, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un "Diyelim ki ‘evet’ çıktı, kimse heveslenmesin. Biz yine Samsun'dan başlarız, Amasya'ya gideriz, Sivas'a gideriz, Ankara'ya geliriz. Buradan İnönü'ye Sakarya'ya Dumlupınar'a... Ulan sizi İzmir'e kadar kovalamazsak anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. Sizi de sizin yedi göbek sülalenizi de bütün emperyalistleri de yine İzmir'den denize dökeriz" sözlerini sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, Bozkurt için "Geri zekâlı, terbiyesiz, sen kimi denize döküyorsun?" dedi.

Erdoğan: Fırat Kalkanı’nın birinci etabını bitirdik, yeni harekâtların hazırlıklarını yapıyoruz

 

 

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