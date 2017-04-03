Erdoğan: Fırat Kalkanı’nın birinci etabını bitirdik, yeni harekâtların hazırlıklarını yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 71 askerin şehit olduğu Fırat Kalkanı Harekâtı’nın bittiğini belirtirken, yeni bir operasyon hazırlığının işaretini verdi.

Erdoğan, referandum çalışmaları için gittiği Trabzon’da yaptığı mitingte “Fırat Kalkanı Harekatı'nın birinci etabını bitirdik. Yeni harekatların hazırlıklarını yapıyoruz” dedi.

71 şehit

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye'deki terör unsurlarını yok etmek ve sınır güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı'nın “başarıyla tamamlandığını” duyurdu. 26 Ağustos 2016’da başlayan harekâtta 71 asker şehit oldu.

31 Mart'ta Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyleydi:

"BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkımız kapsamında, ülkemizin ve halkımızın güvenliğini tehdit eden DEAŞ Terör Örgütü mensupları başta olmak üzere, bölgede mevcut teröristleri etkisiz hâle getirmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde Koalisyon Güçleri ile koordineli olarak başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtının bu safhası başarıyla tamamlanmıştır.

"Yapılan planlamaya uygun olarak ulusal güvenliğimizin korunması kapsamında; istenmeyen her türlü oluşumun engellenmesi, yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönüşlerine imkân verilmesi ve bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması maksadıyla faaliyetlerimiz sürdürülmektedir."

MGK açıklaması

29 Mart'ta Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan toplantısının açıklamasından sonra Fırat Kalkanı Harekâtı’nın sona erdiği duyurulmuştu.

Açıklamada, Fırat Kalkanı Harekâtı ile ilgili kısımda şu ifadelere yer verilmişti:

"Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün ülkemize yönelik tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönüşlerine imkân vermek ve Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak maksadıyla yürütülen harekâtın başarıyla sonuçlandığı ifade edilmiştir."