T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan: Fırat Kalkanı’nın birinci etabını bitirdik, yeni harekâtların hazırlıklarını yapıyoruz

Fırat Kalkanı’nda 71 asker şehit olmuştu

03 Nisan 2017 21:12

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 71 askerin şehit olduğu Fırat Kalkanı Harekâtı’nın bittiğini belirtirken, yeni bir operasyon hazırlığının işaretini verdi.

Erdoğan, referandum çalışmaları için gittiği Trabzon’da yaptığı mitingte “Fırat Kalkanı Harekatı'nın birinci etabını bitirdik. Yeni harekatların hazırlıklarını yapıyoruz” dedi.

71 şehit

 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye'deki terör unsurlarını yok etmek ve sınır güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı'nın “başarıyla tamamlandığını” duyurdu. 26 Ağustos 2016’da başlayan harekâtta 71 asker şehit oldu.

31 Mart'ta Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyleydi:

"BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkımız kapsamında, ülkemizin ve halkımızın güvenliğini tehdit eden DEAŞ Terör Örgütü mensupları başta olmak üzere, bölgede mevcut teröristleri etkisiz hâle getirmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde Koalisyon Güçleri ile koordineli olarak başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtının bu safhası başarıyla tamamlanmıştır.

"Yapılan planlamaya uygun olarak ulusal güvenliğimizin korunması kapsamında; istenmeyen her türlü oluşumun engellenmesi, yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönüşlerine imkân verilmesi ve bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması maksadıyla faaliyetlerimiz sürdürülmektedir."

photo Fırat Kalkanı’nda El Bab bölgesinde terör örgütü IŞİD ile yaşanan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Kılıç’ın babası Mehmet Kılıç

MGK açıklaması

29 Mart'ta Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan toplantısının açıklamasından sonra Fırat Kalkanı Harekâtı’nın sona erdiği duyurulmuştu.

Açıklamada, Fırat Kalkanı Harekâtı ile ilgili kısımda şu ifadelere yer verilmişti:

"Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün ülkemize yönelik tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönüşlerine imkân vermek ve Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak maksadıyla yürütülen harekâtın başarıyla sonuçlandığı ifade edilmiştir."

 

ETİKETLER

erdoğanfırat kalkanı harekatıoperasyonsuriyedaeşışid

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24