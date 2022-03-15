Saadet Partisi, 1 milyon ata tohumu dağıtacak

Saadet Partisi ata tohumu kampanyası başlattı. İstanbul İl Başkanlığı bünyesinde başlatılan kampanya ile 1 milyon ata tohumu vatandaşa dağıtılacak.

Ata tohum paylaşım kampanyası ile domatesten bibere, bal kabağından bamyaya, kavundan karpuza 27 tohum çeşidi talep eden vatandaşlara ücretsiz ulaştırılacak.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, İstanbul İl Başkanlığı bünyesinde farkındalık çalışması olarak ata tohum paylaşım kampanyası düzenlediklerini belirterek, “Bu çalışma ile toprağı, çevreyi ve doğayı, bizden sonraki nesillere, bulduğumuzdan daha iyi bırakabilmek adına siz duyarlı ve sorumluluk sahibi vatandaşlarımızla birlikte bir adım atma arzusundayız” dedi.

Yazıcı’nın ata tohum paylaşım kampanyası ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yüzyıllardır atalarımız tohumu eker, büyütür, mahsule dönüştürür, sağlıkla tüketir ve üretilen mahsulün bir kısmını tohumunu kullanmak üzere ayırırdı. Bu sayede tohumlar nesilden nesile aktarılabilen en büyük armağan olarak günümüze kadar ulaşabilmiştir.

Bildiğiniz üzere ata tohumu, genetiğiyle oynanmamış, herhangi bir laboratuvar ortamında müdahaleye maruz kalarak DNO dizilimi bozulmamış, lezzet ve besin değerleri yüksek olarak mahsul alınan tohumlardır. Bu tohumlar doğurganlığını da kaybetmediği için çoğalabilir ve sürdürülebilir özelliğe sahiptir.

Dünyada ve ülkemizde son zamanlarda yaygın hale gelen GDO’lu hibrit veya tek tip tohumun mecbur kılınması birçok sağlık sorununa, gıdada bağımlılığa ve açlığa neden olmaktadır. Bu yüzden atalık tohumları kullanmak oldukça önemlidir.

"Organik tarımı ve tohumların özgür dolaşımını destekliyoruz"

Biz dışarıya bağımlı olmak istemiyoruz. İthal tohum yerine kendi tohumlarımızı üretmeyi ve çoğaltmayı hedefliyoruz. Üreticilerimizi ve ülke tarımını çok uluslu ve küresel şirketlere bağımlı hale getiren maksatlı kotaların kaldırılmasını savunuyoruz. Doğal kaynakların azaldığı dünyamızda gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için organik tarımı ve tohumların özgür dolaşımını destekliyoruz.

Ata tohumunun önemine dikkat çekmek, gelecek nesillere aktarılmasına ve kullanımının artırılmasına katkıda bulunmak üzere sizlerle paylaştığımız tohumların bereketle çoğalmasını temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum”

Vatandaşlar ata tohumlarını www.atatohumu.org adresinden talep edebilecekler.