Saadet Parti'li Oğuzhan Asiltürk: Barajlar fiilen kalkmıştır

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Saadet Partisi’nin barajı geçememesi halinde bile milletvekilliği için yeterli oyu alan adaylarının, milletvekilliği hakkını kazanacağını iddia ederek, bununla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’ne başvurulabileceğini belirtti. Asiltürk, "Barajlar fiilen kalkmıştır" dedi.

Milli gazetede yer alan habere göre; Saadet Partisi’nin İzmir Çeşme ilçesinde düzenlediği eğitim toplantısında konuşan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, seçim barajı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Asiltürk, “İlgili seçim bölgesinde milletvekili seçilmek için yeterli oyu alan adaylarımıza, parti barajı aşamazsa dahi Anayasa Mahkemesi mazbatasını verecektir. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolu açılmasıyla birlikte yüzde 10 barajı da fiilen kalkmıştır” ifadelerini kullandı.

Asiltürk, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolunun açılmasının, Türkiye’de seçimleri etkileyecek yeni bir karara yol açacağını ifade etti.

Batının baskısıyla Anayasa Mahkemesi’ne bireysel müracaat hakkı getirildiğini söyleyen Asiltürk, “Anayasa Mahkemesi’ne hangi konularda müracaat edileceği de şu şekilde karara bağlanmış. Anayasa’nın 3. bölümü, madde 148’e atıf yapılarak, 2010 yılında: 5982/18. maddesinde: ‘Herkes Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurabilir.’ Bu madde koyuldu ancak iktidar, bu değişikliğin farkına varamadı. Bir milletvekili adayı seçim bölgesinde, seçilmek için yeterli oyu almasına rağmen partisi yüzde 10 barajını geçemediği için seçilemezse Anayasa Mahkemesi’ne müracaat hakkı var” dedi.

Oğuzhan Asiltürk sözlerini şöyle tamamladı: “Anayasa Mahkemesi, partisi barajı geçtiği için başka bir aday seçilse dahi bunu iptal edip en çok oyu alan kişiye milletvekili mazbatasını verir. Bu kararla birlikte seçim bölgesinde milletvekili seçilmek için yeterli oy alanlar, Anayasa Mahkemesi’ne gittiğinde mazbatasını alabilir. Bu şu demek, barajlar fiilen kalkmıştır. Anayasa Mahkemesi’nin temel hak ve bireysel özgürlükleri koruma mecburiyetinden dolayı baraj da kendiliğinden, fiilen kalkmıştır.”