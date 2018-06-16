Saadet partililer, Erbakan'ın mezarını ziyaret etti

Gökhan ÇELİK, İSTANBUL (DHA),

SAADET Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı\'nın ikinci gününde, eski başbakanlardan Profesör Doktor Necmettin Erbakan\'ın mezarını ziyaret etti. Okunan duaların ardından konuşan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Adayı Abdullah Sevim, ülkeyi yönetenlerin ne acelesi varsa, milletin Ramazan ayını seçim ayına çevirdiler. Onların aldıkları bu karar üzerine bizlerde mecburen bu çalışmaları yapmış olduk. Gelinen noktada Allah nasip ederse 24 Haziran\'da mutlaka bu ülkede bir değişim olacak. 16 yıldır bu ülkeyi yönetenler biraz dinlenmeye çekilecekler. Çünkü buna ihtiyaçları var. Kendileri de zaten \'biz metal yorgunu olduk\' diyerek bunu ifade ettiler. İnşallah milletimiz onların bu mesajını almıştır.Onlar bizim bir yanlış yapmamızı bekliyorlar\" dedi.

\"SANDIKLAR AÇILDIĞINDA SÜRPRİZ YAŞAYACAKLAR\"

Sevim konuşmasında, “24 Haziran akşamı sandıklar açıldığında çok büyük bir sürpriz yaşayacaklar. Çünkü çok ciddi bir suskunlar kitlesi var, çok ciddi bir dip dalga var. Görüşünü fikrini beyan etmeyenler var. Çünkü bu suskunlar, başımıza bir iş gelir diye bu ülkeyi yönetenlerden korkuyorlar\" ifadelerini kullandı. Konuşmanın arından partililer mezarlığın girişine sıralanarak birbirleriyle bayramlaştı.

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