Saadet Partili Sevim: Parti tabanımız CHP ve HDP ile bir görünmemizden hoşnut değil

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Abdullah Sevim, katıldığı televizyon programında ittifaklar konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sevim “Üçüncü bir ittifakı bizim oluşturmamız lazım. Bizim tabanımız CHP ile HDP ile bir algılamamızdan, görünmemizden hoşnut değil” dedi.

CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti liderleri ile birlikte Ahlatlıbel zirvesinde yer alan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na parti içinden eleştiri geldi. Karamollaoğlu toplantıdan sonra yaptığı açıklamada “Uzunca bir süredir ülkemizin hasret kaldığı uzlaşı, hoşgörü ve diyalog iklimi yeniden yeşermiştir. 6 siyasi partinin genel başkanları olarak bir araya geldiğimiz o masa, umudun ve çözümün adresi olmuştur" demişti.

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Dr. Abdullah Sevim ise parti tabanının CHP ile birlikte görünmekten rahatsız olduğunu söyledi, "Saadet Partisi yöneticileri olarak bizim bunu görmemiz gerek" dedi.

Konya'da yayın yapan Kanal 42'ye konuk olan Sevim, şu ifadeleri kullandı:

"Üçüncü bir ittifakı bizim oluşturmamız lazım. Bizim oluşturacağımız bu üçüncü ittifakın Türkiye'nin normalleşmesine büyük oranda hizmet edeceğini düşünüyorum. Saadet Partisi'nin geleceği açısından da bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim tabanımız CHP ve HDP ile bir algılamamızdan, görünmemizden hoşnut değil.

Bunu bizim Saadet Partisi yönetici olarak görmemiz ve bundan sonra Saadet Partisi'nin nerede durması gerektiğiyle ilgili hem ülkemizin menfaatini hem de partimizin geleceğini düşünerek karar vermemiz gerekir."

Sevim, bu sözlerinin yer aldığı videoyu da Twitter hesabı üzerinden "Saadet Partisi olarak eğer illa ki bir ittifakın içerisinde olacaksak bunun 3. ittifak olması gerek! Bu hem ülkemiz hem de partimiz açısından en doğru karar olacaktır..." ifadeleriyle paylaştı.