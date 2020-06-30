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Saadet Partisi'nden Şehir Üniversitesi'nin kapatılmasına tepki: Eleştirdiklerinize benzeme yolunda önemli bir eşiği daha aştınız, tebrikler

30 Haziran 2020 12:49

Saadet Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Şehir Üniversitesi'nin kapatılması kararına "Eleştirdiklerinize benzeme yolunda önemli bir eşiği daha aştınız. Tebrikler" diyerek tepki gösterdi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile faaliyetlerine son verilen Şehir Üniversitesi kararına tepki göstererek, "Şehir Üniversitesi kapatıldı. Eleştirdiklerinize benzeme yolunda önemli bir eşiği daha aştınız. Tebrikler…” diye yazdı.

TIKLAYIN: İstanbul Şehir Üniversitesi kapatıldı

 

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