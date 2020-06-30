İstanbul Şehir Üniversitesi kapatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılarak kapatıldı.

Bugünkü sayıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yer alan kararda, "Kurucu vakfına kayyım atanan ve garantör üniversitesi tarafından yapılan denetimler sonucunda mevcut mal varlığıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceği tespit edilen ve bu durumu da Yükseköğretim Kurulu'nca onaylanan İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11'inci maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

YÖK: Öğrenciler için her türlü tedbirin vakit geçirmeksizin alınacak

YÖK'ten Şehir Üniversitesi'nin öğrencilerine ilişkin yapılan açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu'nun 25 Haziran 2020 tarihli Genel Kurul toplantısında, garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'nin İstanbul Şehir Üniversitesi'ne ilişkin 'Gelir açığını karşılama kabiliyetinin bulunmadığı, personel maaşlarının ödenemediği, faaliyetin geçici olarak durdurulması sürecinin uzamasının öğrenci, akademik, idari personel ile kamu ve özel hizmet sağlayıcılarının mağduriyetini artıracağına ve eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceğine' dair tespitleri, Yükseköğretim Denetleme Kurulu'nun raporları ile birlikte değerlendirilmiş, 2547 Sayılı Kanun'un ek madde 11/14 fıkrası gereği, 'Garantör üniversitenin bu konuya ilişkin tespiti', Yükseköğretim Kurulu tarafından onanarak, Cumhurbaşkanlığı makamına arz edilmiş ve söz konusu üniversitenin faaliyet izni, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılmıştır. Bilinmelidir ki öğrencilerimizin eğitim ve öğretimi önceliğimizdir. Bu hususta öğrencilerimizin, eğitim ve öğretimlerine dün olduğu gibi bundan sonra da en uygun şartlarda devam etmeleri için gerekli her türlü tedbirin vakit geçirmeksizin alınacağını bilmelerini isteriz. Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için azami hassasiyetin gösterileceği hususu başta öğrencilerimiz ve aileleri olmak üzere kamuoyuna duyurulur" denildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Şehir Üniversitesi, eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı tarafından 2008 yılında açılmıştı.

Halkbank, kredi borcu nedeniyle 2008 yılında açılan İstanbul Şehir Üniversitesi’nin hesaplarına tedbir kararı koymuş daha sonra ise üniversite garantörü olan Marmara Üniversitesi’ne devredilerek kurucusu Bilim ve Sanat Vakfı’na da kayyım atanmıştı. Danıştay 13’üncü Daire, İstanbul Kartal’da bulunan, TEKEL’e ait 297 bin metrekarelik kıymetli taşınmazın, bedelsiz olarak İstanbul Şehir Üniversitesi’ne devrinin yürütmesini de durdurmuştu.

Erdoğan, geçen yıl sonunda yaptığı açıklamada, “Şehir Üniversitesi’nin tahsisini Başbakanlığım döneminde yapan benim. Daha sonrasında malum zat Başbakan olunca bu tahsisi Şehir Üniversitesi’ne mülkiyet devrine dönüştürmüştür. Hiçbir üniversitenin daha önce mülkiyet devri olmamıştır. Öksüz ve yetimin hakkını orada gözetmeksizin devir gerçekleştirdiler. Bunlar Halkbank’ı da dolandırmaya çalıştılar. Banka bunlara ciddi bir kredi veriyor fakat ödeme planlarında bunlar bankaya ödeme gerçekleştirmiyorlar” demişti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu dün yaptığı açıklamada, "Şehir Üniversitesi’nin kapatılmasına sebep olanlar ve bu süreçte sessiz kalanlar bir daha ilimden, akademik özgürlüklerden, değerlerimizden, vakıf geleneğimizden ve medeniyet kavramından bahsedecek meşruiyete sahip olmayacaklardır. Bir neslin ortak emeğini yok edenler ve buna sessiz kalanlar nice nesiller boyu bir kara liste olarak hatırlanacaklardır. Bu şartlarda dahi evlerine ekmek götürecekleri maaşlarını dahi almadan aylarca ders veren ilim adamları ve onların yetiştirdiği feryatlarını ve dirençlerini onurla ortaya koyan vakar ve onur sembolü Şehir Öğrencileri ve bir bütün olarak Şehir Çalışanları ise bu ülkenin yüz akları olarak anılacaklardır" demişti.

Davutoğlu, kararla ilgili üniversitenin Dragos kampüsü önünden saat 14:00’te basın açıklaması yapacak.