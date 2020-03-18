Saadet Partili Akkiraz: Koronavirüs'ten korunmak için faiz, içki, kumar, zina ve eşcinsellik yasaklanmalı

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi ve Milli Gazete yazarı İsmail Hakkı Akkiraz, yeni tip Koronavirüs'ten korunmak için yasaklanması gereken şeyin 'büyük günahlar olduğunu' belirterek, "Faiz, içki, kumar, israf, zina, eşcinsellik ve materyalist eğitim yasaklanmalı, Spor Toto, Milli Piyango idareleri, domuz çiftlikleri kapatılmalı, içki fabrikalarının faaliyetleri durdurulmalıdır." ifadelerini kullandı.

İsmail Hakkı Akkiraz, Koronavirüs'ten ancak "İslam aşısı" ile kurtulmanın mümkün olduğunu de ileri sürdü.

Yazının tamamı için tıklayın...