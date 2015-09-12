Saadet lideri Kamalak'tan 'AKP ile ittifak' sorusuna yanıt: Gerekirse başımızı da taşın altına koyarız, ama...

Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, 1 Kasım'da yapılacak 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AKP ile ittifak yapacaklarına dair çıkan haberlere ilişkin olarak, "Bu ülkenin menfaati için varız, icap ederse elimizi değil, başımızı da taşın altına koyarız ama hiç kimseye koltuk değneği olmayız" dedi.

Partisinin Akçakoca'da bir otelde düzenlenen İlçe Teşkilatı Divanı'na katılan Kamalak, her şehit cenazesinde can evlerinden vurulduklarını söyledi.



"Bu ateşi söndürebilmek, akan kanı durdurabilmek, annelerin feryat ve figanlarına son verebilmek için herhangi bir katkımız olacaksa biz ona varız diyoruz" ifadesini kullanan Kamalak, "Ama ekliyoruz, bizim kırmızı çizgilerimiz, uğruna hayatımızı vereceğimiz değerlerimiz var. Buradan hareketle bu ülkenin menfaati için varız, icap ederse elimizi değil, başımızı da taşın altına koyarız ama hiç kimseye koltuk değneği olmayız" diye konuştu.



Türkiye'de erdemli ve faziletli bir eğitim sistemine ihtiyaç olduğunu savunan Kamalak, Türk milletinin alın teri, kazancı ve vergileriyle kurulmuş birçok okulun terörist yetiştirdiğini öne sürdü.

Kamalak, şöyle devam etti:



"30 bin kişinin katili diye suçlanan Öcalan'ı, Apo'yu dışarıdan mı getirdik, gökten mi indi, yerden mi bitti? Nerede yetişti bu? Milletin paralarıyla kurulmuş okullarında yetişti, maaşını ödediği öğretmenler tarafından okutuldu. Parasıyla bastırılmış kitaplarını okuyarak yetişti. Bu durumu iyi bildiğimiz için yüksek sesle haykırdık. Yine haykırıyorum, 'Ey devlet ricalim, Cumhurbaşkanım, Başbakakanım, Milli Eğitim Bakanım, 'ben varım' diyen etnik çevreler, sizin eğitim sisteminiz, milli eğitiminiz ancak Milli Piyango kadar millidir, daha fazla değil. Bunu baştan bildiğimiz için oradan çıkan imalat bizleri şaşırtmıyor."



Amaçlarının herkesin insanca yaşamasını sağlamak olduğunu vurgulayan Kamalak, "Bizim dışımızdaki partilerin insanlığa huzur getirmesi mümkün değildir. Getirecek olsalardı bu zamana kadar getirirlerdi. Bu dünyada herkese yetecek kadar yer var, nimet de var ama adil düzen yok. Adil düzen olmadığı için kardeşlerimizin cesetleri kıyılarımıza vuruyor" şeklinde konuştu.