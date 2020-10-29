Saadet Işıl Aksoy: Sapıklar bu mecrada rahatça geziniyor

6 yıl önce Pamir Kıraner ile evlenen ve Amerika’da yaşamaya başlayan Saadet Işıl Aksoy, 8 aylık kızı Marisa Gülcan’ın yüzünü sosyal medyada göstermemeye gayret ettiğini söyledi.

Aksoy takipçilerinin bu yönde gelen sorularına, "Bunu isteyip istemediğini ifade edebileceği bir yaşta olmadığı için onun adına karar vermek istemiyorum. Bir de tabii ki sosyal medyanın kirli yüzü.



Maalesef sapıklar bu mecrada rahatça gezindikleri, istedikleri fotoğrafı alabiliyor olmaları, insanı en tedirgin eden tarafı." şeklinde yanıt verdi.