SAAB CEO'sundan yerli otomobil açıklaması: TÜBİTAK ile ortak çalışıyoruz

Yerli otomobilin Cadillac BLS ve Saab 9-3 modellerine benzediği söylentilerinin üzerine, SAAB'ın CEO’su Mattias Bergman, mühendislik ekiplerinin TÜBİTAK ile yerli otomobilin dizaynı konusunda ortak bir çalışma yürüttüklerini söyleyerek, “28 Mayıs'ta bir anlaşma imzaladık” dedi.

Birkaç gün önce görücüye çıkan yerli otomobil, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık tarafından basına tanıtılmıştı. Otomobil, Cadillac BLS’ye benzerliğinden dolayı sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Fikri Işık, yerli otomobille ilgili, “‘Saab 9-3’ün sadece isim hakkını değil, tüm fikri mülkiyet haklarını satın aldık” demişti.

DHA’dan Özge Düzgün’ün haberine göre; İsveç’in Trollhättan kentinde SAAB'ın CEO’su Mattias Bergman Türkiye ile ortak yürüttükleri yerli otomobil projesi hakkında bilgi verdi.

Bugün ise Mattias Bergman İsveç’te Türkiye ile ortaklıklarının ayrıntılarını basın ile paylaştı. Geliştirme çalışmalarının hızla devam ettiğini aktaran Bergman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bildiğiniz gibi, Türk hükümetiyle bir anlaşma imzaladık. Türk araştırma kurumu TÜBİTAK ile Türkiye'nin gururu olacak yerli otomobil projesinde birlikte çalışıyoruz. Türkiye için kendi yerli arabasını üretmek bir gurur kaynağı. Uluslararası pazarda bu anlamda üretilip pazarlanan bir Türk otomobili bulunmuyor. Türkiye Avrupa ile Ortadoğu arasında önemli bir pozisyona sahip. Ülkenin araba ihraç etmeye başlaması, ekonomik gelişmesine de katkı sağlayacak" dedi.

"Uzun süredir görüşmelerimiz sürüyordu" diyen Bergman "Fakat 28 Mayıs'ta bir anlaşma imzaladık. Şirketimiz bir kaç alanda faaliyet gösteriyor bunlardan bir tanesi, dizayn. Bizim mühendislik ekibimiz ve TÜBİTAK aracın dizaynı konusunda ortak bir çalışma yürütüyor. Ayrıca Türkiye'deki diğer partnerlerimiz de dizaynın geliştirilmesinde bize katkı sağlıyor, bu anlamda çok sıkı çalışıyoruz. Şu an bir kaç tane prototip hazırladık ve dün sayın bakana bunları sunduk. Bu araçlar farklı ağırlıklarda ve görünümde prototipler. Araçlar bir kaç gün önce de Türkiye'deki ortaklarımız tarafından lanse edildiler. Türk ortaklarımızla üretim haricinde pazarlama ve geliştirme konularında da bilgi paylaşımı yapıyoruz. Bu konudaki Türkiye'deki fabrika sahiplerine, mühendislerine eğitim veriyoruz ve onlarla el ele çalışıyoruz. Bilgiyi, parçaları, üretim sistemini biz sağlıyoruz. Ürün geliştirmesi için kaynakları da paylaşacağız. Kaynak paylaşımımız biraz farklı. Burada sahip olmadığımız imkânlardan bazılarını ise TÜBİTAK bize sağlıyor. TÜBİTAK'ın mühendis gücü ve laboratuvarlarında ortak çalışma yürütüyoruz. Mühendis gücü, fiziki şartlara bizde bilgimizi ve kaynaklarımızı katıyoruz. İsveç Hükümeti, Çin Hükümeti ve şimdi de Türkiye ile ayaktayız ve sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için aynı vizyonu paylaşıyoruz.

İsveç merkezli otomobil markası SAAB, 2012 yılında iflas başvurusunda bulunduktan sonra Çinli National Electric Vehicle Sweden'a (NEVS) satılmıştı. Çinli NEVS, İsveçli Saab’ı 2012’de 460 milyon dolara almıştı.