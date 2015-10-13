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Ekonomi

Sanayi Bakanı Fikri Işık yerli otomobil için tarih verdi: 2020

Işık, TÜBİTAK'ta yerli otomobil ile ilgili çalışmaların sürdüğünü açıkladı

13 Ekim 2015 18:27

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 2020 yılında tüketicilerin tercihine bir Türk otomobilini sunmayı planladıklarını açıkladı. Bakan Işık, yerli otomobil için 3 prototipin çıktığını ve 4. prototipin de üretildiğini söyledi.

Yerli otomobile ilişkin açıklamalarda bulunan Fikri Işık, 2016'da her türlü arazi şartında deneyecekleri 30-40 araç üretmeyi planladıklarını, 2019 sonuna kadar da Türkiye'de bunun seri üretimini başlatmayı hedeflediklerini bildirdi. Işık, "Bir aksilik olmazsa, Türkiye'nin istikrar yönünde bir problemi olmazsa, projeyi programladığımız şekilde sürdürürsek inanıyoruz ki 2020 yılında artık insanlarımızın tercihine bir Türk markasını da sunmuş olacağız" dedi.

Fikri şık "Yerli otomobil Cumhurbaşkanımızın "Bir babayiğit arıyorum" demesiyle başlayan bir süreçtir” diyerek, TÜBİTAK'ta çalışmaların sürdüğünü söyledi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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