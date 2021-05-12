S Sport, maçların TikTok'ta izlenebileceğini açıkladı

S Sport, TikTok'ta sporcu, spor kulübü ve spor içeriklerini artırmak amacıyla iş birliğine gitti. Buna göre S Sport'ta yer alan pek çok spor organizasyonuna ait içerikler, TikTok'ta yayınlanacak.

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan TikTok ile Türkiye'nin en popüler spor kanallarından biri olan S Sport, önemli bir iş birliği gerçekleştirdi. TikTok ve S Sport, söz konusu iş birliği ile Türkiye'nin ilk spor HUB'ını (merkez ağı) kurdu. Söz konusu HUB ile TikTok kullanıcıları, S Sport'ta yer alan spor organizasyonlarına yönelik içerikleri izleyebilecekler.

TikTok LIVE yayınlarının yanı sıra TikTok’a özel spor kanalları ile Premier League, Bundesliga, NBA, Formula 1, MotoGP ve WWE organizasyonlarından içerikler, TikTok kullanıcılarının beğenisine sunulacak.

TikTok, söz konusu iş birliği ile Türk spor kulüplerini ve sporcuları öne çıkaracağını ifade ediyor. Öne çıkarılacak hesaplar arasında Vakıfbank Spor Kulübü, tenisçi Miray Konar, milli atlet Nazlıcan İnaltekin, Formula 3 yarışçısı Cem Bölükbaşı ve artistik cimnastik dalında 2020 Avrupa Şampiyonu İbrahim Çolak yer alıyor.

Spor organizasyonlarıyla ilgili TikTok LIVE yayınları, doğrudan S Sport'un TikTok sayfasında yer alacak. Söz konusu iş birliği ile TikTok, spor içerik üreticilerinin, spor kulüplerinin ve sporcuların tercih ettiği platform olmayı amaçlıyor.