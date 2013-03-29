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Kültür-Sanat

Nobel edebiyat ödüllü Faulkner'ın koleksiyonu açık artırmada

Dünya edebiyatının büyük yazarlarından Nobel edebiyat ödüllü William Faulkner'a ait değerli belge ve eşyalar New York'ta açık artırmada...

29 Mart 2013 13:02

Amerikalı yazar William Faulkner'dan kalan koleksiyon açık artırmayla satışa çıkarılıyor. Koleksiyonda Faulkner'ın Nobel madalyası, edebi metin taslakları, mektupları ve çizimleri var.
 
Dünya edebiyatının büyük yazarlarından Nobel edebiyat ödüllü William Faulkner'a (1897-1962) ait değerli belge ve eşyalardan oluşan koleksiyon, Haziran ayında ABD'nin New York kentinde açık artırmayla satışa sunulacak.

Koleksiyonerler, Sotheby's müzayede evinin organize ettiği açık artırmada, özellikle Faulkner'ın Nobel madalyası, Nobel sertifikası ve ödül töreninde yaptığı konuşmanın taslağının büyük ilgi göreceğini düşünüyor.

Faulkner ailesinin geçen yıl Charlottesville'deki çiftlik evinin ambarında, eski bir kutunun içinde bulduğu belgeler de büyük yazarın geçmişine ışık tutmaları açısından önemli bulunuyor.

Koleksiyonda Faulkner'ın yayımlanmamış hikaye taslaklarıyla 1925'te Paris'ten ailesine, 1935'te Hollywood'dan eşi Estelle'e gönderdiği mektup ve kartpostallar da yer alıyor.

Mektuplardan birinde, ağzında piposu ve uzamış sakallarıyla büyük yazarın bir otoportresi de yer alıyor ve Faulkner'ın diğer çizimleriyle birlikte bu parçanın da büyük ilgi göreceği düşünülüyor.

Satışa çıkarılacak parçalardan biri de Faulkner'in eşi için 1921'de yazdığı uzun şiirin daktilo edilip kitapçık haline getirilmiş versiyonu. Büyük yazarın, kendi elleriyle ciltlediği bu kitapçığın kayıp olduğu sanılıyordu.

Nobel Edebiyat Ödülü'nü 1949'da alan, 20. yüzyılın en büyük romancılarından Faulkner'ın koleksiyonuna herkesin talip olabileceği belirtiliyor, ancak aile bu değerli parçaların bir kamu kuruluşu tarafından sahiplenilmesini arzu ediyor.

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