Ryanair'den Lufthansa'ya yardıma itiraz: Rekabeti bozuyor

Ryanair CEO'su Michael O'Leary , Alman Hükümeti'nin Lufthansa'ya yapacağı 9 milyar dolarlık yardımın 'yasa dışı' olduğunu söyledi ve bununla ilgili gerekli itirazları yapacaklarını açıkladı.

Alman Hükümeti'nin, Koronavirüs salgını nedeniyle iflasa sürüklenen Lufthansa'ya 9 milyar dolarlık yardım yapılacağını açıklamasının ardından, Avrupa'nın bir diğer büyük havayolu şirketi Ryanair'den itiraz geldi.

Sözcü'nün aktardığına göre, Ryanair CEO'su Michael O'Leary, “Devlet yardımı, Lufthansa'nın maliyetinin altında bilet satmasına olanak sağlayacak ve Ryanair için işleri zorlaştıracak. Ayrıca ucuz uçuş alanında da Lauda ve easyJet gibi hava yollarına karşı Lufthansa'nın rekabette avantajlı duruma gelmesini sağlayacak” ifadelerini kullandı.

O'Leary, “Ryanair, yasa dışı devlet desteğinin son örneği olan ve rekabeti büyük ölçüde bozan bu yardımla ilgili olarak gerekli itirazları yapacak” diye konuştu.

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