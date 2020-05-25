Lufthansa Haziran ortasında 20 turizm merkezine seferlere başlıyor; ilk listede Türkiye yok

Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın Haziran ortasından itibaren 20 Avrupa şehrine seferlere başlayacağı açıklandı. Seferlerin başlayacağı şehirler arasında İspanya'dan Mayorka, İbiza, İtalya'dan Venedik, Yunanistan'dan Grit, Rodos bulunuyor. İlk açıklanan listede Türkiye'den destinasyon yer almıyor; tam listenin bu hafta sonunda açıklanacağı bildirildi.

Öte yandan Lufthansa'ya 9 milyar dolarlık kaynak sağlanması karşılığında Alman devletine şirketten yüzde 20 hisse verilmesini öngören planın görüşmelerinde sona gelindiği belirtiliyor...