Ryan Reynolds: Müdavimi olduğum restoranda beni Ben Affleck sanıyorlar, sürekli 'J.Lo nasıl?' diye soruyorlar

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Aktör Ryan Reynolds, müdavimi olduğu bir pizzacıda kendisini Ben Affleck sandıklarını, ancak onları düzeltmediğini ifade etti.

'Dear Hank and John' podcastine konuk olan 'Deadpool' yıldızı, "New York'ta yılladır gittiğim bir pizzacı var. Benim Ben Affleck olduğuma inanıyorlar, ben de onları hiç düzelmedim. Gerçeği söylesem sonuçları iyi olmaz gibi geliyor" dedi.

Reynolds, "Benim Affleck olduğumu sanıp 'J.Lo nasıl?' diye soruyorlar, ben de 'Çok iyi' diye yanıt verip pizzamı alıp gidiyorum" diye konuştu.

Reynolds, insanların kendisini sık sık başka bir ünlü Kanadalı Ryan olan Ryan Gosling ile de karıştırdığını ifade etti.

'The Notebook' filminde başrolü Gosling yerine kendisinin oynamasının çok kötü olacağını ifade eden Reynolds; "Film izlenemez olurdu" dedi.