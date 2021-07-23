Ryan Reynolds, anksiyeteyle yaşamayı anlattı: Tehlikeli bir ip üzerinde yürüyüş gibi

Kanadalı aktör Ryan Reynolds, anksiyeteyle mücadelesini anlattı. Reynolds “Ben anksiyeteyi bir yandan yaratıcılık için bir motor diğer yandan da karanlık olarak görüyorum” dedi.

“SmartLess” isimli bir podcast programına konuk olan Ryan Reynolds, anksiyeteyle mücadelesinden bahsetti.

Reynolds, “Pek çok insanın üzerinde yürüdüğü tehlikeli bir ip olduğunu düşünüyorum. Ben anksiyeteyi bir yandan yaratıcılık için bir motor diğer yandan da karanlık olarak görüyorum” dedi.

Anksiyetesi için “minnettar” olduğunu söyleyen Reynolds, bu durumu kendisi için kullanışlı hâle getirdiğini söyledi.

Anksiyetesinin kötü yanlarından da bahseden Reynolds “Çok fazla uykusuz gece yaşanıyor. Bu gecelerde her şeyi fazlasıyla analiz ediyorum” dedi.

Reynolds, çocukluğundan beri anksiyete yaşadığını da ekledi.

Ryan Reynolds, “Ruh Sağlığı Farkındalık Ayı” olan mayısta Instagram’da bir paylaşım yaparak “Benim gibi aşırı program yapan, aşırı düşünen, aşırı çalışan, aşırı endişelenenler, lütfen yalnız olmadığınızı bilin” yazmıştı.