Ryan Gosling sinemaya ara vereceğini açıklayarak hayranlarını üzdü

Yakın zamanda beyaz perdeye iki filmi çıkacak olan Kanadalı oyuncu Ryan Gosling, ‘sinemaya bir süre ara vermek istediğini’ açııklayarak hayranlarını üzdü.

Bu ay 'The Place Beyond the Pines’, mayıs ayında da ‘Only God Forgives’ filmleri gösterime girecek olan 32 yaşındaki aktör, "Biraz dinlenmek istiyorum. Bugüne kadar çok fazla çalıştım. Sanırım bir ara vermem ve neyi neden yaptığımı ve nasıl yaptığımı değerlendirmem lazım... Sanırım, bu sorulara cevap bulmak için bir ara vermek iyi bir tercih. Ben dinlenmeye ihtiyaç duyuyorum ve aynısını izleyicilerin de hak ettiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Blue Valentine, Drive, Half Nelson ve Gangster Squad gibi birçok başarılı yapımda rol alan genç aktör, yeni filmi The Place Beyond the Pines hakkında da açıklamada bulundu. Bir sirkte motosiklet sürücüsü rolüne soyunan Gosling, aynı zamanda çocuğu için bir banka soygunu planlayan babayı oynuyor.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, filmde dövmeleriyle dikkat çeken Gosling, “Beni ana karaktere en çok bağlayan şey kesinlike dövmelerdi” dedi.

Filmde Bradley Cooper ile başrolü paylaşan Gosling, ‘yüzündeki dövmeyi hiç sevmediğini, dövmenin çok dikkat dağıtıcı olduğunu’ belirtti. Genç aktör, ‘dövmenin kendisine oynadığı karaktere bağladığını’ da ifade etti.