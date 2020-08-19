Ryan Babel'e milli davet

Hollanda'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Polonya ve İtalya ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Galatasaray'da forma giyen Ryan Babel de kadroya davet edildi.

Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'da forma giyen sonrasında da Ajax'ta kiralık olarak ligin 2. yarısını geçiren Ryan Babel, Fatih Terim'in yeni sezon çalışmalarında takımdaki yerini aldı.

Koeman gidince Lodeweges göreve getirildi

Hollanda Milli Takımı’nda teknik direktörlüğe geçici olarak Dwight Lodeweges getirildi Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İspanyol ekibi Barcelona ile anlaşmaya varan Ronald Koeman’ın milli takımdaki görevinden ayrıldığı belirtildi.

TIKLAYIN: Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman oldu