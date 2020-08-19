Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman oldu

Barcelona'da resmi internet sitesinden Hollandalı teknik adam onald KoemanR'la 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

İspanya'nın Barcelona Kulübü, Quique Setien'den boşalan teknik direktörlük görevine Ronald Koeman'ı getirdi.Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Hollandalı teknik adam ile 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli iki sezonluk sözleşme imzalandığı duyuruldu.



Ronald Koeman'ın TSİ 19.00'da yeni teknik direktör olarak basına tanıtılacağı bildirildi.Koeman, futbolculuk kariyerinde 1989-1995 yılları arasında Barcelona formasını giymişti.



57 yaşındaki Koeman, teknik direktörlük kariyerinde ise sadece bir kez La Liga'da görev yaparken, 2007-2008 sezonunda Valencia'yı çalıştırmıştı.Koeman, 2018'den bu yana Hollanda Milli Takımı'nı çalıştırıyordu.

İspanyol basını, Barelona'nın, Koeman'ın Hollanda Milli Takımı'ndaki sözleşmesini feshetmek için Hollanda Futbol Federasyonu'na 4 ila 5 milyon Euro tazminat ödemek zorunda kalacağını iddia etti.



